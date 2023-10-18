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مجلس إدارة غرفة القاهرة يؤيد قرارات الرئيس السيسي لمساندة القضية الفلسطينية

10/18/2023 2:32:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشرى تأييده لقرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمنع التهجير القسرى لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.



وقال "العشري" في بيان نيابه عن مجلس إدارته وكافة الشعب التجارية في الانشطة المختلفة وأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات والعاملين لديهم بالقاهرة أننا
ندعم موقف رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشاد "العشري" بموقف الشعب المصري بكل فئاته بتاييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.












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