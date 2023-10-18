مجلس إدارة غرفة القاهرة يؤيد قرارات الرئيس السيسي لمساندة القضية الفلسطينية

(MENAFN
- Youm7) أعلن مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشرى تأييده لقرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمنع التهجير القسرى لأبناء غزة إلى سيناء حفاظاً على القضية الفلسطينية واحتراماً لسيادة مصر على أراضيها.
وقال "العشري" في بيان نيابه عن مجلس إدارته وكافة الشعب التجارية في الانشطة المختلفة وأكثر من 650 ألف تاجر وصانع ومؤدي خدمات والعاملين لديهم بالقاهرة أننا
ندعم موقف رئيس الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشاد "العشري" بموقف الشعب المصري بكل فئاته بتاييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمساندة القضية الفلسطينية، ورفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر.
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