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دهانات الجزيرة: الراعى الرئيسى لمعرض لو مارشيه 2023

10/18/2023 2:32:41 PM
(MENAFN- Youm7) تفخر دهانات الجزيرة، الرائدة في مجال صناعة الدهانات والطلاء، بالإعلان عن رعايتها الحصرية لمعرض لو مارشيه فى دورته الخمسين ، بوصفه أكبر معرض متكامل للأثاث و الديكور وإكسسوارات المنزل في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يعد معرض لو مارشيه مهرجانًا للتصميم يجمع بين أفضل المصممين في الصناعة، وموردي الأثاث، والمنتجين، إلى جانب آلاف الزوار والمحترفين.
دهانات الجزيرة تتولى دور الراعي الرئيسي لهذا الحدث الرفيع المستوى، مما يعزز موقفها كرائدة علامة تجارية في ميدان الدهانات، الطلاء، والديكور الداخلي.
معرض لو مارشيه من 19 إلى 22 أكتوبر، في مركز مصر الدولي للمعارض بالقاهرة الجديدة، سيتحول إلى وجهة لعشاق التصميم وخبراء الصناعة.
ستقدم دهانات الجزيرة مجموعة متنوعة من الدهانات الديكورية والتأثيرات الخاصة والمبتكرة: ستُذهل دهانات الجزيرة الحضور بعرض متنوع يتضمن مجموعة متميزة من التأثيرات الخاصة والدهانات الديكورية المبتكرة، مما يضع معايير جديدة لإمكانيات الإبداع.
ستقدم دهانات الجزيرة خصمًا يصل إلى 25% على مجموعة متنوعة من المنتجات: سيكون لدى الزوار فرصة حصرية للحصول على خصم يصل إللى نسبة 25% على مجموعة متنوعة من المنتجات، لدعم المستهلك المصرى أكثر من أي وقت مضى.
سيقدم الجناح تصميم استثنائي وتجربة جديدة كليًا للزوار: جناح دهانات الجزيرة ليس مجرد عرض، بل هو تجربة ذات قيمة بحد ذاتها. يتميز الجناح بتصميم استثنائي سيقدم تجربة مبتكرة و مشوقة للزوار هذه المساحة المختارة بعناية ستعرض مجموعة متنوعة من الجدران واللوحات الديكورية الرائعة ، وتدعو الزوار إلى الانغماس في عالم الجمال والإلهام. سيكون الجناح مصدرًا لا مثيل له من الإلهام، حيث سيوفر للحضور تجربة شخصية لجودة دهانات الجزيرة المتفوقة وحلاولها المبتكرة، والاهتمام غير المسبوق بالتفاصيل.

الرعاية الحصرية التي تقدمها دهانات الجزيرة لمعرض لو مارشيه هي بمثابة شهادة على التزامها الفائق بالتفوق والابتكار. بوصفها العلامة الرائدة في صناعة الدهانات والطلاء.


تُقدم دهانات الجزيرة خبرتها الغير مسبوقة، ومجموعة واسعة من المنتجات والتصميمات في هذا الحدث المرموق."
بصفتها الراعي الرئيسي، تهدف دهانات الجزيرة إلى إشعال الابتكار، وتمكين الإبداع، والإلهام على حد سواء للمحترفين في الصناعة وعشاق التصميم: سيقدم جناح العلامة التجارية للزوار فرصة حصرية لاستكشاف أحدث الاتجاهات في تصميم الديكور الداخلي، ومشاهدة عروض حية، والتفاعل مع فريق دهانات الجزيرة المرموق من الخبراء. من خلال القوة التحولية للألوان والملمس والشكل النهائي، ستكشف دهانات الجزيرة عن إمكانيات لا حدود لها لإنشاء مساحات تعكس الأسلوب الفردي وترفع فن تصميم الديكور الداخلي إلى مستوى جديد.

خارج جناح المعرض، تتطلع دهانات الجزيرة بفارغ الصبر للتواصل مع محترفي الصناعة ومصممي الديكور وعشاق التصميم خلال معرض لو مارشيه: بصفتها الراعي الرئيسي، تسعى العلامة التجارية إلى تعزيز التعاونات ذات القيمة ومشاركة رؤى صناعية لا تقدر بثمن، وبناء شراكات دائمة تعزز من الابتكار وتشكل مستقبل التصميم.

سيكون من المتوقع أن يشارك الحضور مع فريق دهانات الجزيرة المرموق، والاستفادة من خبرتهم غير المسبوقة، واكتشاف طرق جديدة لاستكشاف الإبداع. ننتظر بكل شغف زيارتكم لمعرض لو مارشيه و جناح دهانات الجزيرة تحديدا للاستمتاع بهذه التجربة الغنية و الفريدة و للاستفادة بالعروض الحصرية التي نقضمها خصيصا لزوار المعرض.














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