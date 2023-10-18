أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 18-10-2023

MENAFN - Youm7) ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 18-10-2023.إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: مصر بنى سويف للأسمنت، وأم بى للهندسة، ومطاحن وسط وغرب الدلتا، والصناعات الكيماوية المصرية-كيما، ووادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، واراب للتنمية والاستثمار العقارى، والعامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.





رأس مال 1.5 تريليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات، باستثناء هبوط مؤشر "إيجى إكس 100"، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 5.3 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقى عند مستوى 1.504 تريليون جنيه.





وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 118.2 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.75%، والعرب على 5.15%، واستحوذت المؤسسات على 41.53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 58.46%.







ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.3 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، 1.1 مليون جنيه، 30.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 169.6 مليون جنيه، 43.3 مليون جنيه، على التوالي.





ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 22117 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 27127 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 9252 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3876 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5946 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 5335 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.





وصعدت أسهم 64 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 42.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.95%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 190.440 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.69%.

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 30.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 13.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.76%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.238 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 48.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.73%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 61.870 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.48%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 9.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.04%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 17.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 15.900 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.



