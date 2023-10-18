حسين حمودة: تصريحات الرئيس السيسى عن غزة صائبة وBBC مضللة

(MENAFN
- Youm7) قال الناقد الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمستشار الألماني أولاف شولتس في زيارته إلى مصر، حول ضرورة العمل من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، و"خطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر الجهود كل الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفورى للتصعيد الحالى"، وحول "رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم"، تصريحات صائبة وموضوعية تماما.
وتابع الدكتور حسين حمودة، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، فالحاجة سريعة وعاجلة لتدارك الوضع المأساوي في غزة بسبب هذا العدوان، الذي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية، باستهانة ووحشية إلى درجة لا تصدق، وهو يتجاوز بالفعل، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجرد عقاب "حماس"، إذ يتصل بتخطيط إسرائيل لتهجير المزيد من الفلسطينيين من هذه المساحة الضيقة من وطنهم المحتل، وهذا مرتبط طبعا بسلسلة ممارسات إسرائيل لتضييق الخناق على الفلسطينيين، والسعي إلى طردهم تماما من أرض فلسطين، وهي في هذا كله تستند إلى قوة غاشمة، وإلى تواطؤ واضح جدا من أغلب حكومات وإعلام البلدان الغربية، كما تعتمد على ما يروجه إعلامها في الغرب، ومن هذا الإعلام هيئة الإذاعة البريطانية
BBC.
فيما يخص انحياز هيئة
BBC
مع الأحداث الأخيرة، الذي بات واضحا للجميع، قال الدكتور حسين حمودة: هذا الموقف ليس جديدا، طوال تاريخها مع العرب كان هذا الانحياز قائما، ولكنه كان يتحقق غالبا بطرق لا تخلو من خبث،
ومن ادعاء وزعم "المهنية"، وقد كتبت منذ سنوات أن أحد موظفيها الكبار قال أو اعترف لأستاذى الراحل الدكتور عبدالمحسن طه بدر: "نحن نتبع فكرة تغطية حبة الدواء"، أي إخفاء المرارة بداخلها عن طريق غلاف بطعم السكر، وبذلك كان القائمون على هذه الهيئة يغطون المرارة بغطاء خادع،
كانت هذه سياستهم في هذه الهيئة دائما، منذ عقود طويلة جدا، فقط تزايدت المرارة وأصبحت علقما، بعدما خرجت واخترقت غلافها، مع الوقائع الأخيرة.
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