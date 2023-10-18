حسين حمودة: تصريحات الرئيس السيسى عن غزة صائبة وBBC مضللة

MENAFN - Youm7) قال الناقد الدكتور حسين حمودة، أستاذ الأدب العربي في جامعة القاهرة، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى للمستشار الألماني أولاف شولتس في زيارته إلى مصر، حول ضرورة العمل من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة، و"خطورة توسيع رقعة الصراع في حالة عدم تضافر الجهود كل الأطراف الدولية والإقليمية للوقف الفورى للتصعيد الحالى"، وحول "رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أى محاولات لتهجير الفلسطينين قسريا من أرضهم"، تصريحات صائبة وموضوعية تماما.

وتابع الدكتور حسين حمودة، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، فالحاجة سريعة وعاجلة لتدارك الوضع المأساوي في غزة بسبب هذا العدوان، الذي تخطى كل الأعراف والقوانين الدولية، باستهانة ووحشية إلى درجة لا تصدق، وهو يتجاوز بالفعل، كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجرد عقاب "حماس"، إذ يتصل بتخطيط إسرائيل لتهجير المزيد من الفلسطينيين من هذه المساحة الضيقة من وطنهم المحتل، وهذا مرتبط طبعا بسلسلة ممارسات إسرائيل لتضييق الخناق على الفلسطينيين، والسعي إلى طردهم تماما من أرض فلسطين، وهي في هذا كله تستند إلى قوة غاشمة، وإلى تواطؤ واضح جدا من أغلب حكومات وإعلام البلدان الغربية، كما تعتمد على ما يروجه إعلامها في الغرب، ومن هذا الإعلام هيئة الإذاعة البريطانية



BBC.

فيما يخص انحياز هيئة

BBC

مع الأحداث الأخيرة، الذي بات واضحا للجميع، قال الدكتور حسين حمودة: هذا الموقف ليس جديدا، طوال تاريخها مع العرب كان هذا الانحياز قائما، ولكنه كان يتحقق غالبا بطرق لا تخلو من خبث،

ومن ادعاء وزعم "المهنية"، وقد كتبت منذ سنوات أن أحد موظفيها الكبار قال أو اعترف لأستاذى الراحل الدكتور عبدالمحسن طه بدر: "نحن نتبع فكرة تغطية حبة الدواء"، أي إخفاء المرارة بداخلها عن طريق غلاف بطعم السكر، وبذلك كان القائمون على هذه الهيئة يغطون المرارة بغطاء خادع،

كانت هذه سياستهم في هذه الهيئة دائما، منذ عقود طويلة جدا، فقط تزايدت المرارة وأصبحت علقما، بعدما خرجت واخترقت غلافها، مع الوقائع الأخيرة.