السعودى عبده خال بعد مجرزة المعمدانى: اللعنة ضئيلة أمام الفجور الإسرائيلى

(MENAFN
- Youm7) ندد الكاتب السعودى الكبير عبده خال، بمجزرة مستشفى المعمدانى ، فى قطاع غزة، التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى، فى حق الشعب الفلسطينى، والتى أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى والعزل.
وقال الكاتب السعودى الكبير عبده خال، الفائز بجائزة البوكر للرواية العالمية، عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس": لأمريكا التحية التاريخية لإسقاط المفاهم الإنسانية من أجندتها.. واللعنة ضئيلة أمام هذا الفجور الإسرائيلى.
عبده خال تعليقا على مجزرة المعمدانى
يأتى ذلك، فى أعقاب مجزرة مستشفى المعمدانى، التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة غزة، وراح ضحيتها المئات من الشهداء الليلة الماضية.
وفى المقابل، تواصلت الإدانات العربية والدولية، لقصف الجيش الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المشفى الذى تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ بعد تعرض ديارهم للدمار جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى.
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