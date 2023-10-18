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السعودى عبده خال بعد مجرزة المعمدانى: اللعنة ضئيلة أمام الفجور الإسرائيلى

10/18/2023 2:32:38 PM
(MENAFN- Youm7) ندد الكاتب السعودى الكبير عبده خال، بمجزرة مستشفى المعمدانى ، فى قطاع غزة، التى ارتكبها الاحتلال الإسرائيلى، فى حق الشعب الفلسطينى، والتى أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء والمصابين من الأطفال الأبرياء والنساء والمرضى والعزل.

وقال الكاتب السعودى الكبير عبده خال، الفائز بجائزة البوكر للرواية العالمية، عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس": لأمريكا التحية التاريخية لإسقاط المفاهم الإنسانية من أجندتها.. واللعنة ضئيلة أمام هذا الفجور الإسرائيلى.


عبده خال تعليقا على مجزرة المعمدانى

يأتى ذلك، فى أعقاب مجزرة مستشفى المعمدانى، التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى بمدينة غزة، وراح ضحيتها المئات من الشهداء الليلة الماضية.

وفى المقابل، تواصلت الإدانات العربية والدولية، لقصف الجيش الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من أكثر من ألف شهيد من المدنيين النازحين الذين اتخذوا من المشفى الذى تديره الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بالقدس ملجأ بعد تعرض ديارهم للدمار جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى.







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