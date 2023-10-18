رئيس الناشرين العرب: سيناء خط أحمر ونؤيد الرئيس والـ BBC كاذبة

MENAFN - Youm7) قال الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إننا نؤيد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مواجهة أي شيء يمس أرض سيناء، فإن سيناء خط أحمر، كما أن حديث الرئيس خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يدل على حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية.

وأوضح رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن موقف مصر واضح تجاه فلسطين، وأمر التهجير القسرى التي تسعى إليه إسرائيل هو مرفوض تمامًا سواء من مصر أو الفلسطينيين، فإن الكيان الصهيوني هدفه القضاء على القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وهو أمر مستحيل حدوثه.

وأشار محمد رشاد، إن هناك وسائل إعلامية مزدوجة فى المعايير ومنافية لما يطالبون به تحت اسم "حقوق الإنسان، مثل الـ BBC، التى تتبنى فكر الصهيونية العالمية، والسؤال إذا كان ما يحدث في فلسطين الآن من عدوان خاشم على يد الكيان الصهيوني يحدث في الغرب فماذا كانت تفعل تلك المنافذ الإعلامية والغرب؟، بكل تأكيد كان موقفهم سيمون مختلفًا تمامًا، ولكن في النهاية ستبقى فلسطين.