رئيس الناشرين العرب: سيناء خط أحمر ونؤيد الرئيس والـ BBC كاذبة

(MENAFN
- Youm7) قال الناشر محمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، إننا نؤيد موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في مواجهة أي شيء يمس أرض سيناء، فإن سيناء خط أحمر، كما أن حديث الرئيس خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يدل على حرص مصر على دعم القضية الفلسطينية.
وأوضح رئيس اتحاد الناشرين العرب، في تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن موقف مصر واضح تجاه فلسطين، وأمر التهجير القسرى التي تسعى إليه إسرائيل هو مرفوض تمامًا سواء من مصر أو الفلسطينيين، فإن الكيان الصهيوني هدفه القضاء على القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، وهو أمر مستحيل حدوثه.
وأشار محمد رشاد، إن هناك وسائل إعلامية مزدوجة فى المعايير ومنافية لما يطالبون به تحت اسم "حقوق الإنسان، مثل الـ BBC، التى تتبنى فكر الصهيونية العالمية، والسؤال إذا كان ما يحدث في فلسطين الآن من عدوان خاشم على يد الكيان الصهيوني يحدث في الغرب فماذا كانت تفعل تلك المنافذ الإعلامية والغرب؟، بكل تأكيد كان موقفهم سيمون مختلفًا تمامًا، ولكن في النهاية ستبقى فلسطين.
MENAFN18102023000132011024ID1107266201
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.