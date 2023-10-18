مجزرة المعمدانى.. رسالة من المشاركين بمهرجان فلسطين للأدب ضد إسرائيل

MENAFN - Youm7) وجه العديد من الأدباء والفنانين المشاركين في مهرجان فلسطين للأدب، رسالةمفتوحة للمجتمع الدولى، بعد الاعتداء الغاشم على أهالى فلسطين فى مجزرة مستشفى المعمدانى من قبل الاحتلال الإسرائيلى، للمطالبة بوقف الاعتداءات والجرائم والانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الغاشم فى حق الفلسطينين.

نص الرسالة:

نحن الكتاب والفنانين الذين ذهبوا إلى فلسطين للمشاركة في مهرجان فلسطين للأدب، ونحن الآن ندعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بإنهاء الكارثة التي تتكشف في غزة والسعي في نهاية المطاف إلى إيجاد حل سياسي شامل وعادل في فلسطين، لقد مارسنا امتيازنا كزائرين دوليين للتنقل في أنحاء فلسطين التاريخية بطرق لا يستطيع معظم الفلسطينيين القيام بها، لقد التقينا واستضفنا فنانين فلسطينيين، وعاملين في مجال حقوق الإنسان، وكتاب، ومؤرخين، وناشطين، لقد وقفنا معهم على المسرح.

رسالة من المشاركين في مهرجان فلسطين للأدب للمجتمع الأدبى





العديد من هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك منظمو المهرجان المقيمون في فلسطين، يشعرون بالخوف على حياتهم في الوقت الحالي، أحد منظمي المهرجانات محبوس مع طفله في رام الله، ويشارك آخر الأخبار حول الأشخاص الذين قتلوا على يد المستوطنين المسلحين الليلة الماضية، أحد الشركاء في غزة، وهو محرر مجلة، لم يعد يرد على الرسائل.

المشاركون في مهرجان فلسطين للأدب للمجتمع الأدبى





وفرضت إسرائيل ما تسميه "حصارا كاملا" وأمرت 1.1 مليون شخص في غزة بالإخلاء خلال أربع وعشرين ساعة، إلى أين؟ فبعد ستة أيام من القصف الذي أودى بحياة 2215 شخصاً، 724 منهم من الأطفال، في رابع قصف جوي كبير خلال العام السادس عشر من الإغلاق، يظل السؤال ــ إلى أين؟ ــبلا إجابة في جميع أنحاء العالم. فعندما يشير كبير جنرالات إسرائيل إلى الفلسطينيين على أنهم "حيوانات بشرية"، وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بحذف بيان يدعو إلى "وقف إطلاق النار"، فإننا نخشى أننا نشهد تطهيرًا عرقيًا على نطاق لم نشهده منذ عقود.

الموقعون على بيان مهرجان فلسطين للأدب ضد انتهاكات إسرائيل





وتشارك حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها في هذه الجريمة من خلال تكثيف الدعم العسكري لإسرائيل وهي تشن حرباً أعلن مسؤولوها بوضوح أنها تهدف إلى تحويل غزة إلى مدينة من الخيام، أو ما هو أسوأ من ذلك، خالية من المدنيين شعبها يعيش أكثر من مليوني شخص، معظمهم من عائلات أصبحت لاجئة في عام 1948، ونصفهم من الأطفال، تحت الحصار الإسرائيلي عام 2007.

رسالة من الأدباء للمجتمع الدولي ضد إسرائيل





بعد ستة عشر عاما من الحصار، خرج مقاتلو حماس من غزة. قُتل في وقت لاحق أكثر من 1300 إسرائيلي وتم أخذ أكثر من مائة آخرين كرهائن - بعضهم من الأصدقاء وعائلات الموقعين على هذه الرسالة. إننا نأسف لخسارة جميع الأرواح البريئة، والآن، بينما نكتب هذه الرسالة، تنفذ إسرائيل أكبر عملية طرد للفلسطينيين منذ عام 1948، حيث تقصف سكان غزة بالقنابل دون تمييز، وفقا لما ذكره موقع ybooks.

تبدو كلماتنا صغيرة في هذا التصعيد المرع، وبعد سنوات عديدة والعديد من الوفيات، يجب علينا جميعًا أن نقول معًا إن هذا يجب أن ينتهي، وأنه لا يمكن أن ينتهي إلا بفلسطين حرة، ووقع على هذا البيان كل من:

كاملة شمسى ضمن المشاركين فى مهرجان فلسطين





معاطف تا-نيهيسي، مولي كرابابل، ناتالي دياز، مازا منجيستي، أنجالي كامات، سولماز شريف، ليان بيتاساموساكي سيمبسون، بريتي تانيجا، ميرزا وحيد، زوكيسوا وانر، إيف إل إيوينج، بنيامين موسر، جيهان بسيسو، آني بيكر، اشيش جورج، جاك تيستارد، ريكي لورينتيس، صبحي الحديدي، مهدي صباغ، عمر روبرت هاميلتون، ياسمين الرفاعي، بيسان رمضان، صابرينا محفوظ، الصين ميفيل، كاميلا شمسي، مديحة طاهر، ريمي كنازي، نانسي كريكوريان، سلمى الدباغ، ريتشارد فورد، كريستينا فورد، إيلين مايلز، ديرك وانرويج، مارسيا لينكس كويلي، ليوبولد لامبرت، ريتو مينون، تانيا نصر، عمر الخيري، مابل أو ويلسون، اسماعيل الخالدي، راشيل هولمز، كاميلا شمسي، ريمي كنازي، مديحة طاهر، جوش بيجلي، كريستينا ب. هاندهارت، سوزان أبو الهوى، رو فريمان، نيك إستس، سامية الحني، جيليان إدلشتاين، محمد حنيف، سعاد العامري، يوسف رخا، روبن ياسين كساب، فيليسيتي سكوت، آدم فولز، سارة كار، إد بافليتش، بهاكتي شرينجاربوري، جاي جاو، فيكتوريا بريتن، تانيا ناصر، استير فرويد، غادة الكرمي، بريجيد كينان، بن إرينريتش، فيكتوريا أدوكوي بولي، ايزابيلا حماد، أهداف سويف، جون مكارثي، ناثان هاميلتون، جيليان سلوفو، جاك شينكر، الكسندرا برينجل، محمد الكرد، شريف عبد القدوس، خالد عبدالله، ناتاشا سوبرامانيين، لوك ويليامز، بيبي بكاري يوسف، معن ابو طالب، سهير حماد، مليكة بوكر، وليام دالريمبل، سوزانا كلاب، ابتسام عازم، سوزان جوينسون.