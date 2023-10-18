مجزرة المعمدانى.. رسالة من المشاركين بمهرجان فلسطين للأدب ضد إسرائيل

(MENAFN
- Youm7) وجه العديد من الأدباء والفنانين المشاركين في مهرجان فلسطين للأدب، رسالة
مفتوحة للمجتمع الدولى، بعد الاعتداء الغاشم على أهالى فلسطين فى مجزرة مستشفى المعمدانى من قبل الاحتلال الإسرائيلى، للمطالبة بوقف الاعتداءات والجرائم والانتهاكات التى يمارسها الاحتلال الغاشم فى حق الفلسطينين.
نص الرسالة:
نحن الكتاب والفنانين الذين ذهبوا إلى فلسطين للمشاركة في مهرجان فلسطين للأدب، ونحن الآن ندعو المجتمع الدولي إلى الالتزام بإنهاء الكارثة التي تتكشف في غزة والسعي في نهاية المطاف إلى إيجاد حل سياسي شامل وعادل في فلسطين، لقد مارسنا امتيازنا كزائرين دوليين للتنقل في أنحاء فلسطين التاريخية بطرق لا يستطيع معظم الفلسطينيين القيام بها، لقد التقينا واستضفنا فنانين فلسطينيين، وعاملين في مجال حقوق الإنسان، وكتاب، ومؤرخين، وناشطين، لقد وقفنا معهم على المسرح.
رسالة من المشاركين في مهرجان فلسطين للأدب للمجتمع الأدبى
العديد من هؤلاء الأشخاص، بما في ذلك منظمو المهرجان المقيمون في فلسطين، يشعرون بالخوف على حياتهم في الوقت الحالي، أحد منظمي المهرجانات محبوس مع طفله في رام الله، ويشارك آخر الأخبار حول الأشخاص الذين قتلوا على يد المستوطنين المسلحين الليلة الماضية، أحد الشركاء في غزة، وهو محرر مجلة، لم يعد يرد على الرسائل.
المشاركون في مهرجان فلسطين للأدب للمجتمع الأدبى
وفرضت إسرائيل ما تسميه "حصارا كاملا" وأمرت 1.1 مليون شخص في غزة بالإخلاء خلال أربع وعشرين ساعة، إلى أين؟ فبعد ستة أيام من القصف الذي أودى بحياة 2215 شخصاً، 724 منهم من الأطفال، في رابع قصف جوي كبير خلال العام السادس عشر من الإغلاق، يظل السؤال ــ إلى أين؟ ــبلا إجابة في جميع أنحاء العالم. فعندما يشير كبير جنرالات إسرائيل إلى الفلسطينيين على أنهم "حيوانات بشرية"، وتقوم وزارة الخارجية الأمريكية بحذف بيان يدعو إلى "وقف إطلاق النار"، فإننا نخشى أننا نشهد تطهيرًا عرقيًا على نطاق لم نشهده منذ عقود.
الموقعون على بيان مهرجان فلسطين للأدب ضد انتهاكات إسرائيل
وتشارك حكومات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها في هذه الجريمة من خلال تكثيف الدعم العسكري لإسرائيل وهي تشن حرباً أعلن مسؤولوها بوضوح أنها تهدف إلى تحويل غزة إلى مدينة من الخيام، أو ما هو أسوأ من ذلك، خالية من المدنيين شعبها يعيش أكثر من مليوني شخص، معظمهم من عائلات أصبحت لاجئة في عام 1948، ونصفهم من الأطفال، تحت الحصار الإسرائيلي عام 2007.
رسالة من الأدباء للمجتمع الدولي ضد إسرائيل
بعد ستة عشر عاما من الحصار، خرج مقاتلو حماس من غزة. قُتل في وقت لاحق أكثر من 1300 إسرائيلي وتم أخذ أكثر من مائة آخرين كرهائن - بعضهم من الأصدقاء وعائلات الموقعين على هذه الرسالة. إننا نأسف لخسارة جميع الأرواح البريئة، والآن، بينما نكتب هذه الرسالة، تنفذ إسرائيل أكبر عملية طرد للفلسطينيين منذ عام 1948، حيث تقصف سكان غزة بالقنابل دون تمييز، وفقا لما ذكره موقع ybooks.
تبدو كلماتنا صغيرة في هذا التصعيد المرع، وبعد سنوات عديدة والعديد من الوفيات، يجب علينا جميعًا أن نقول معًا إن هذا يجب أن ينتهي، وأنه لا يمكن أن ينتهي إلا بفلسطين حرة، ووقع على هذا البيان كل من:
كاملة شمسى ضمن المشاركين فى مهرجان فلسطين
معاطف تا-نيهيسي، مولي كرابابل، ناتالي دياز، مازا منجيستي، أنجالي كامات، سولماز شريف، ليان بيتاساموساكي سيمبسون، بريتي تانيجا، ميرزا وحيد، زوكيسوا وانر، إيف إل إيوينج، بنيامين موسر، جيهان بسيسو، آني بيكر، اشيش جورج، جاك تيستارد، ريكي لورينتيس، صبحي الحديدي، مهدي صباغ، عمر روبرت هاميلتون، ياسمين الرفاعي، بيسان رمضان، صابرينا محفوظ، الصين ميفيل، كاميلا شمسي، مديحة طاهر، ريمي كنازي، نانسي كريكوريان، سلمى الدباغ، ريتشارد فورد، كريستينا فورد، إيلين مايلز، ديرك وانرويج، مارسيا لينكس كويلي، ليوبولد لامبرت، ريتو مينون، تانيا نصر، عمر الخيري، مابل أو ويلسون، اسماعيل الخالدي، راشيل هولمز، كاميلا شمسي، ريمي كنازي، مديحة طاهر، جوش بيجلي، كريستينا ب. هاندهارت، سوزان أبو الهوى، رو فريمان، نيك إستس، سامية الحني، جيليان إدلشتاين، محمد حنيف، سعاد العامري، يوسف رخا، روبن ياسين كساب، فيليسيتي سكوت، آدم فولز، سارة كار، إد بافليتش، بهاكتي شرينجاربوري، جاي جاو، فيكتوريا بريتن، تانيا ناصر، استير فرويد، غادة الكرمي، بريجيد كينان، بن إرينريتش، فيكتوريا أدوكوي بولي، ايزابيلا حماد، أهداف سويف، جون مكارثي، ناثان هاميلتون، جيليان سلوفو، جاك شينكر، الكسندرا برينجل، محمد الكرد، شريف عبد القدوس، خالد عبدالله، ناتاشا سوبرامانيين، لوك ويليامز، بيبي بكاري يوسف، معن ابو طالب، سهير حماد، مليكة بوكر، وليام دالريمبل، سوزانا كلاب، ابتسام عازم، سوزان جوينسون.
MENAFN18102023000132011024ID1107266200