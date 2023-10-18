Wednesday, 18 October 2023 10:30 GMT

الولايات المتحدة تحظر تصدير شريحة H800 AI من Nvidia للصين.. وبكين: سنحمى مصالحنا بحزم

10/18/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Youm7) ستعتمد القواعد الأمريكية الجديدة التي تمنع تصدير معظم رقائق الذكاء الاصطناعى إلى الصين على مجموعة واسعة من القيود التى تم إدخالها في أكتوبر 2022 ، وفقا لتقرير ذا فيرج.



تصنع Nvidia شرائح الذكاء الاصطناعى المرغوبة مثل H100، وقد أثبتت طفرة الذكاء الاصطناعى أنها مربحة حيث توسعت قيمتها إلى ما يتجاوز تريليون دولار، وكانت قيود العام الماضى تعنى أن الشركة التي يقع مقرها فى الولايات المتحدة لم تتمكن من بيع H100 إلى الصين، لذلك قدمت H800 بمواصفات أقل يمكنها الالتفاف على قواعد الولايات المتحدة - ولكن مع القواعد الجديدة، لن تتمكن Nvidia من بيع تلك الشريحة أو شريحة A800 الخاصة بها إلى الصين، وفقًا لتقارير CNBC.



هذه القيود الجديدة "ضرورية للحفاظ على فعالية هذه الضوابط، وسد الثغرات، وضمان بقائها مستدامة"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة التجارة.



وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان: "القواعد المحدثة اليوم ستزيد من فعالية ضوابطنا وستغلق المسارات للتهرب من قيودنا، وتحافظ هذه الضوابط على تركيزنا الواضح على التطبيقات العسكرية وتواجه التهديدات التي يتعرض لها أمننا القومي والتي تشكلها استراتيجية الاندماج العسكري المدني التي تتبعها حكومة جمهورية الصين الشعبية.



وهناك طلب كبير على الرقائق المصممة للذكاء الاصطناعى، حيث تنفق الشركات كميات هائلة من الموارد على أجهزة وبرامج الذكاء الاصطناعى الجديدة.



وقالت Nvidia فى بيان لها إنها ليست قلقة للغاية بشأن القيود التي تؤثر على أعمالها، وقال كين براون، المتحدث باسم Nvidia: "نحن نلتزم بجميع اللوائح المعمول بها أثناء العمل على توفير المنتجات التي تدعم آلاف التطبيقات عبر العديد من الصناعات المختلفة، نظرًا للطلب العالمى على منتجاتنا، لا نتوقع أن يكون لها تأثير ملموس على المدى القريب على نتائجنا المالية".



وقالت سارة كيلر، المتحدثة باسم إنتل، إن الشركة "تراجع القواعد وتقيم التأثير المحتمل"، ولم ترد AMD على الفور على طلب التعليق.



وقالت رابطة صناعة أشباه الموصلات فى بيان لها إنها "تقوم بتقييم تأثير ضوابط التصدير المحدثة على صناعة أشباه الموصلات الأمريكية، نحن ندرك الحاجة إلى حماية الأمن القومي ونعتقد أن الحفاظ على صناعة أشباه الموصلات الأمريكية السليمة يعد عنصرًا أساسيًا لتحقيق هذا الهدف".



وأضافت، إن الضوابط الأحادية الواسعة النطاق تخاطر بإلحاق الضرر بالنظام البيئي لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة دون تعزيز الأمن القومي، لأنها تشجع العملاء في الخارج على البحث في أماكن أخرى، وبناءً على ذلك، نحث الإدارة على تعزيز التنسيق مع الحلفاء لضمان تكافؤ الفرص لجميع الشركات.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي لقد أوضحنا موقفنا بشأن القيود الأمريكية على صادرات الرقائق إلى الصين، "تحتاج الولايات المتحدة إلى التوقف عن تسييس قضايا التجارة والتكنولوجيا واستخدامها كسلاح، والتوقف عن زعزعة استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية، سنتابع التطورات عن كثب وسنحمي حقوقنا ومصالحنا بحزم".

جاء الإعلان عن القواعد الجديدة في أعقاب الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس التنفيذي لشركة Apple Tim Cook إلى متجر Apple Store الصيني الذي يستضيف بطولة للعبة Tencent الشهيرة على الهاتف المحمول Honor of Kings، لقد نشر مقطع فيديو قصيرًا للزيارة على حسابه على Weibo .












MENAFN18102023000132011024ID1107266198

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث