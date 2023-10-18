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رئيس Xbox: ألعاب Activision Blizzard لن تأتى إلى Xbox Game Pass حتى عام 2024

10/18/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Youm7) أكد رئيس Xbox والرئيس التنفيذي
Phil Spencer
لشركة
Microsoft Gaming، أن ألعاب Activision Blizzard لن تأتي إلى Xbox Game Pass في أي وقت قريب، جاء ذلك في أحدث بث صوتي رسمي لـ Xbox ، يؤكد Spencer أنه لن يكون هناك انخفاض كبير في ألعاب Activision Blizzard في Xbox Game Pass في الأسابيع المقبلة وأننا لن نرى أي شيء حتى عام 2024، وفقا لتقرير ذا فيرج .



إليك ما قاله Spencer
:



استغرقت العملية التنظيمية وقتًا طويلاً لدرجة أننا لم نتمكن من الدخول والعمل مع Activision Blizzard على عمل الكتالوج الخلفى هذا.



والآن بعد أن تم إغلاق الصفقة، بدأنا هذا العمل، وأعتقد أن حساب Activision على Twitter نشر شيئًا يتحدث عن عام 2024، وأعتقد أن هذا دقيق رغم أننى سأحب لو كان هناك نوع من الاحتفال السري الذي سيأتي في الأسبوعين المقبلين .

نشرت Activision Blizzard على X (Twitter سابقًا)، قبل إغلاق صفقة Microsoft ، أن Modern Warfare III و Diablo IV لن يأتيا إلى Xbox Game Pass هذا العام، لكن لم يكن من الواضح وضع ألعاب Activision Blizzard الأقدم حتى توضيح Phil Spencer اليوم.



يعترف سبنسر: "أعلم أنه سيكون هناك بعض خيبة الأمل بشأن ذلك»،"من المؤكد أن هذا الاستحواذ طويل المدى، لذا فإن حقيقة أننا لا نصل إلى اليوم الأول مع وصول مجموعة من الألعاب إلى Game Pass هو أمر محبط بعض الشيء، لكنني متحمس جدًا للمستقبل، وأريد فقط أن أكون صريحًا مع الناس بأن هذا هو ما نحن فيه".



وتوقع العديد من محبي Xbox أن تقوم Microsoft بإسقاط الإصدارات القديمة من Call of Duty على Xbox Game Pass على الفور تقريبًا. أفاد Windows Central أيضًا الأسبوع الماضي، استنادًا إلى المصادر، أنه يتوقع "رؤية عدد كبير من الألعاب الجديدة تصل إلى Xbox Game Pass في اللحظة التي يتم فيها الانتهاء من الصفقة"، وتم تحديث هذا التقرير منذ ذلك الحين لتوضيح أنه كان "تفسيرًا خاطئًا للحقائق".



واستندت بعض التوقعات الخاصة بإضافات Xbox Game Pass إلى الطريقة التي أسقطت بها Microsoft 20 لعبة من ألعاب Bethesda في Game Pass بعد يومين فقط من إغلاق عملية الاستحواذ، و لقد بذلت Microsoft أيضًا قصارى جهدها
لإصلاح
عناوين Xbox 360 Call of Duty الكلاسيكية
في يوليو، قبل الموعد النهائي لصفقة Activision Blizzard الأصلية. كان اللاعبون يشكون لسنوات من عدم قدرتهم على التوفيق في ألعاب مثل
Call of Duty: Black Ops
وCall of Duty الأصلية
: Modern Warfare 2، وتم إصلاح هذا الأمر فجأة بواسطة Microsoft خلال الصيف.



من الواضح أن هناك عملًا تكامليًا في المستقبل لألعاب Activision Blizzard على Xbox Game Pass، ومن المحتمل أن بعض عدم اليقين التنظيمي حول الصفقة أجبر Microsoft على تأجيل تجهيز الألعاب، ويأمل عشاق Xbox الآن أن تأخذ Microsoft وقتها في الاستعداد لإسقاط التوافق العكسي المفاجئ الأخير لإعادة بعض كلاسيكيات Activision القديمة إلى الأجهزة الحديثة.












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