تكميم الأفواه لصالح الغرب.. ميتا تفرض رقابة على المنشورات الداعمة لفلسطين

MENAFN - Youm7) فرضت منصة ميتا للتواصل الإجتماعى رقابة على المنشورات الداعمة للقضية الفلسطينية والمتعلقة بالعمليات الإرهابية الأخيرة لقوات الإحتلال الإسرائيلية، وذلك على منصتى فيس بوك وانستجرام، حيث ثارت حالة من الغضب بين مستخدمي المنصتين جراء قيام الشركة بفرض رقابة متعمدة على المنشورات الداعمة لفلسطين، مما يسلط الضوء على المخاوف القائمة منذ فترة طويلة بشأن الاعتدال غير العادل مع احتدام الحرب في غزة. وبحسب صحيفة theguardian البريطانية، فقالت هنا مصطفى، إحدى مستخدمي انستجرام وتقيم في مدينة نيويورك، إنها منذ أن بدأت النشر عن التطورات في فلسطينمع فرض إسرائيل حصارها في الأسبوع الماضي، تلقت قصصها – الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي بعد 24 ساعة – تلقيًا كبيرًا "مشاهدات أقل بكثير".وقد راسلها الأصدقاء والمتابعين لها ليخبروها أن منشوراتها لم تعد تظهر في أعلى صفحاتهم على انستجرام، وأن اسمها أصبح غير قابل للبحث على شبكة التواصل الاجتماعي، وأنهم غير قادرين على التفاعل مع منشوراتها.فيما قال نديم الناشف، مؤسس ومدير مجموعة "حملة" لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وهي المركز العربي لتطوير وسائل الإعلام الاجتماعية، الذي يتابع هذه القضية، إن مئات آخرين شاركوا تجارب مماثلة، ويشتبه حملة وآخرون في أن المنصة تحظر الظل، أو تخفض مستوى المحتوى المرتبط بالصراع في الخوارزمية.وقال: "لسوء الحظ، فإن الحظر الظلى هو مجرد إحدى الطرق العديدة التى شهدنا من خلالها إسكات المحتوى الفلسطيني ومراقبته خلال الأسبوع الماضي"، "لقد كان هذا هو الاتجاه السائد فى Meta فى أوقات الأزمات، وقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا فى عدد الفلسطينيين والحلفاء الذين أبلغوا عن محدودية الوصول والأخطاء فى المحتوى الذى نشروه حول الأزمة المستمرة فى فلسطين".ميتا تبرر موقفها المنحاز لاسرئيل بـ "خطأ تقنى"





وقالت ميتا في بيان لها: "ليست نيتنا أبدًا قمع مجتمع معين أو وجهة نظر معينة"، ولكن نظرًا إلى "الكميات الكبيرة من المحتوى الذي يتم الإبلاغ عنه" المحيط بالصراع المستمر، فإن "المحتوى الذى لا ينتهك سياساتنا قد سيتم إزالتها بالخطأ"، وبالإضافة إلى ذلك، أرجعت الشركة بعض المشكلات إلى مواطن الخلل في نظام الإشراف الخوارزمى الخاص بها، مما أدى إلى تقليل وصول المنشورات "بشكل متساوٍ فى جميع أنحاء العالم" - بغض النظر عن الموضوع.ومع ذلك، أشار الناشف إلى أن ميتا قدمت أعذارًا مماثلة فى مايو 2021، خلال سلسلة منفصلة من التصعيد في فلسطين أبلغ خلالها مستخدمو فيسبوك وانستجرام الذين ينشرون عن فلسطين عن انخفاض مماثل فى مدى وصول منشوراتهم، ودفعت هذه الأحداث إلى توقيع أكثر من 200 موظف في شركة ميتا على رسالة تطالب الشركة بمعالجة أوجه القصور هذه.وخلص تحليل مستقل لاحق بتكليف من شركة ميتا إلى أن الشبكات الاجتماعية انتهكت حقوق الإنسان الفلسطيني من خلال فرض رقابة على المحتوى المتعلق بالهجمات الإسرائيلية على غزة.وقال الناشف:“هذا اتجاه إشكالى وغير مقبول لخنق الأصوات الفلسطينية فى أوقات الأزمات”.بالإضافة إلى مزاعم الحظر الظل والرقابة الصريحة، تعرضت ميتا لانتقادات هذا الأسبوع بعد أن وثق المستخدمون خللًا في ترجمة كلمة "فلسطيني" متبوعة بالعبارة العربية "الحمد لله" إلى "الإرهابيين الفلسطينيين" فى ملفات تعريف متعددة، وقال موظف سابق في فيسبوك، لديه إمكانية الوصول إلى المناقشات بين موظفي ميتا الحاليين، إن المشكلة "دفعت الكثير من الناس إلى حافة الهاوية" - داخليًا وخارجيًا.قالت نورا بينافيديز، كبيرة المستشارين في مجموعة فري برس لمراقبة وسائل الإعلام، إن المخاوف بشأن الرقابة والحظر الظلي دائمة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن المخاطر تكون أعلى بكثير في أوقات الحرب - مما يجعل التداعيات الواقعية لسياسات الشركات المبهمة هذه أكثر خطورة."يرى الناس أن أعداد المشاهدين أقل بكثير مما هو معتاد، ويتركون لهم أن يتساءلوا – هل هذا لأن الناس لا يجدون المحتوى مثيرًا للاهتمام أم بسبب القرارات الأساسية التي تتخذها المنصات؟" قالت. "هذه أسئلة لا نحصل على إجابات لها في أي سياق، لأن هذه الشركات لا يتم تحفيزها بواسطة أي تنظيم خارجي لتكون مسؤولة".وفي ضوء هذه المخاوف، يقوم المستخدمون بتجربة طرق لمعالجة الخوارزمية، قالت مصطفى، على سبيل المثال، إنها تدمج صور السيلفي بين التعليقات السياسية على قصصها وتتبادل الحروف - باستخدام "@" بدلاً من "a" و"3" بدلاً من "e" - عند تهجئة كلمات مثل "إسرائيل" (Isr@3l) ) و"فلسطين" (P@l3stin3).