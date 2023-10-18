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وفقا لبيانات مايكروسوفت المسربة.. ويندوز 11 يستخدمه 400 مليون جهاز نشط شهريا

10/18/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Youm7) يقال إن Windows 11 قيد الاستخدام من قبل أكثر من 400 مليون جهاز نشط شهريًا.



يفيد Windows Central أنه شاهد "بيانات Microsoft الداخلية" التي توضح أنه من المتوقع أن يصل نظام Windows 11 إلى 500 مليون جهاز نشط شهريًا بحلول أوائل عام 2024، وتشير جميع الدلائل إلى اعتماد أبطأ لنظام التشغيل Windows 11 مقارنة بسابقه، وهذه البيانات المسربة تدعم افتراض، وفقا لتقرير ذا فيرج .



وصل نظام التشغيل Windows 10 لأول مرة إلى 400 مليون جهاز نشط بعد ما يزيد قليلاً عن عام من إصداره، وهو معدل اعتماد لاحظته Microsoft بفخر أنه كان أسرع بنسبة 115 % من نظام التشغيل Windows 7 ، وقد استغرق نظام التشغيل Windows 11 عامين للوصول إلى نفس معدل الاعتماد، وهو تباطؤ كبير بالنظر إلى نظام التشغيل Windows 10 الذى وصل إلى 600 مليون جهاز بعد أشهر قليلة من الذكرى السنوية الثانية لها.



وأطلقت Microsoft نظام التشغيل Windows 11 لأول مرة في أكتوبر 2021 بمتطلبات الأجهزة الصارمة، و يتم دعم Windows 11 فقط على وحدات المعالجة المركزية (CPUs) التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2018 فصاعدًا، ومع الأجهزة التي تدعم شرائح أمان TPM.



وقامت Microsoft بتغيير الحد الأدنى من متطلبات النظام من أجل التركيز على رفع عتبة الأمان في نظام التشغيل Windows 11، مع شرائح حديثة قادرة على تمكين ميزات أمان تكامل الذاكرة التي تعتمد على المحاكاة الافتراضية ومنصة الآلة الافتراضية (VMP) من Microsoft.



وتعنى متطلبات الأجهزة هذه أن Windows 11 قد تخلف عن طرح Windows 10 ، والذي تم تقديمه أيضًا لمستخدمي Windows 7 وWindows 8 كترقية مجانية ، وكان Windows 11 عبارة عن ترقية مجانية لمستخدمي Windows 10، ولكن فقط إذا استوفوا الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة التي تركت ملايين الأجهزة وراءهم .



ولقد رأينا بطء الاعتماد ينعكس في بيانات استطلاع Steam ، حيث يمثل نظام التشغيل Windows 11 37 %
فقط من أنظمة التشغيل، مقارنة بحوالي 60 % لنظام التشغيل Windows 10. وتقدر Statcounter حصة Windows 11 في السوق بما يقرب من 25 %، وهو ما يتخلف كثيرًا عن أكثر من 70 %من نظام التشغيل Windows 10.



ولم تشارك Microsoft مطلقًا رسميًا عدد الأجهزة النشطة التي تعمل بنظام التشغيل Windows 11. واعتاد صانع البرامج تقديم مجموعة من الأجهزة النشطة شهريًا التي تعمل بنظامي التشغيل Windows 10 وWindows 10 على موقع الويب "Microsoft بالأرقام"، ولكن تم إيقاف ذلك بهدوء في أواخر العام الماضي. تكشف الصفحة المخزنة مؤقتًا عن وجود أكثر من 1.4 مليار جهاز نشط شهريًا يعمل بنظام التشغيل Windows 10 أو Windows 11 في أبريل 2022، وفقًا لمايكروسوفت.



العمل على أرقام Microsoft الخاصة التى من شأنها أن تضع Windows 11 فى ما يقرب من 30% من استخدام Windows، مع استمرار استخدام Windows 10 من قبل ما يقرب من مليار جهاز.



وحققت Microsoft هدفها المتمثل فى الوصول إلى مليار جهاز يعمل بنظام Windows 10 في مارس 2020، أى قبل أكثر من 18 شهرًا من إطلاق Windows 11.



ومن المقرر أن ينتهي دعم Microsoft لنظام التشغيل Windows 10 في 14 أكتوبر 2025، مما يعني نهاية التحديثات والإصلاحات الأمنية لملايين الأجهزة ، وإذا لم تكن Microsoft قادرة على إقناع المزيد من الشركات والمستهلكين بالتبديل إلى Windows 11 (أو أي شيء يأتي بعد ذلك) بحلول عام 2025، فمن المحتمل أن الشركة ستحتاج إلى تمديد تاريخ قطع الدعم هذا.



ومن المتوقع الآن أن تطلق Microsoft نظام التشغيل Windows 12 في عام 2024 ، وقد قامت شركة Intel مؤخرًا بالتشويق لـ "تحديث Windows" لعام 2024 والذي تأمل أن يعزز إيراداتها. جاء الإعلان التشويقي بعد أشهر من تسرب الإشارات إلى نظام التشغيل Windows 12
من مستندات Intel الداخلية.



ولم تعلن Microsoft عن أي خطط لنظام التشغيل Windows 12، ولكن هناك دلائل على أن الإصدار المستقبلي من Windows سيركز على الذكاء الاصطناعى.












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