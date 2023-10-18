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كروم يكشف الأخطاء المطبعية فى عناوين URL على نظامى التشغيل Ios وandroid

10/18/2023 2:32:01 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت جوجل فى منشور على مدونة أن جوجل كروم
على أجهزة iOS وAndroid سيبحث عن الأخطاء المطبعية المحتملة في عناوين URL ويقترح عليك تصحيحات .

وتم الوعد بميزة إمكانية الوصول الجديدة هذه لإصدارات الأجهزة المحمولة من Chrome في وقت سابق من هذا العام عندما أصدرت جوجل نفس الميزة على Chrome لأجهزة الكمبيوتر ، وفقا لتقرير theverge.



وتقول Google إن كاشف الأخطاء المطبعية لعنوان URL سيساعد الأشخاص الذين يعانون من عسر القراءة أو متعلمي اللغة ، ومع ذلك بعد تحديث تطبيق Chrome على نظام التشغيل iOS، لا يبدو أنه موجود حتى الآن، لأنه لا يصحح أخطائي مثل وعندما يظهر يمكن أن يساعد في منع الأشخاص من الوصول إلى مواقع ويب مشكوك فيها إذا قاموا بإدخال عنوان URL خاطئ عن طريق الخطأ.



وإلى جانب مساعد الخطأ المطبعي لعنوان URL، تطلق Google أيضًا العديد من الميزات الأخرى التي تركز على إمكانية الوصول في خرائط Google منها




1 تحصل خرائط جوجل على علامات لتحديد الشركات المملوكة للأشخاص ذوي الإعاقة، على غرار العلامات المستخدمة لتلك المملوكة للنساء، والمملوكة لمجتمع LGBTQ plus، والمملوكة للسود، والمملوكة لآسيا، والمملوكة لللاتينيين، والمملوكة للمحاربين القدامى.



2 ستتمكن ميزة Lens in Maps (التي كانت تسمى البحث باستخدام Live View ) من استخدام قارئ شاشة هاتفك لقراءة النقاط المهمة من حولك بصوت عالٍ، وهو ما قد يكون مفيدًا للمستخدمين الذين لا يستطيعون قراءة شاشاتهم ، وتقول Google إن هذه الميزة ستأتي إلى نظام التشغيل iOS بدءًا من اليوم وعلى نظام Android "في وقت لاحق من هذا العام".



3 بالإضافة إلى نظام الملاحة في وسائل النقل العام الذي يمكن الوصول إليه بواسطة الكراسي المتحركة، يمكنك العثور على الشركات التي لديها مداخل خالية من الدرجات، ودورات مياه يمكن الوصول إليها، ومواقف للسيارات، ومقاعد على نظامي التشغيل iOS وAndroid.



وهناك ميزات جديدة أخرى قادمة لمنتجات Google الأخرى أيضًا ، ويمكن لمالكي Pixel الذين لديهم هاتف Pixel 5 والإصدارات الأحدث استخدام "المكبر" للكاميرا الخاصة بهم للمساعدة في تكبير أي شيء بدءًا من لافتات الشوارع أو لقطة مقربة لخيوط الخياطة.



ويتوفر الإطار الموجه ( الذى تم الإعلان عنه العام الماضى والذي يساعد المستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر على التقاط صور شخصية أفضل، الآن على Pixel 8 و8 Pro وسيأتى إلى Pixel 6 والهواتف الأحدث فى وقت لاحق من هذا العام.

وأخيرًا، تحتوى إجراءات المساعد، والتي تعتبر رائعة لإعداد عمليات التشغيل الآلي للمنزل الذكي الرائعة، على وظائف إمكانية الوصول المحدثة، بما في ذلك القدرة على اختيار حجم الاختصار الخاص بك.












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