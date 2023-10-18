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المملكة تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان فورا - جريدة الوطن السعودية

10/18/2023 2:31:05 PM
(MENAFN- Al Watan) دعت سفارة المملكة العربية السعودية في لبنان المواطنين السعوديين لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً، ودعت كافة المواطنين للتقيد بقرار منع السفر، وذلك حسبما أعلنت السفارة السعودية في لبنان عبر حسابها الرسمي على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.
وجاء بيان السفارة على النحو التالي: "تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية ،لبنان، عن كثب تطورات الأحداث الجارية في منطقة جنوب لبنان، حيث تدعو كافة المواطنين التقيد بقرار منع السفر، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حالياً ، كما أنها تدعو المواطنين المتواجدين في لبنان إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات، لحين مغادرتهم".
وأضافت السفارة "وتنوه السفارة بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله، مع كافة الأمنيات بالأمن والسلامة للجميع... وفي الحالات الطارئة نأمل التواصل على الأرقام التالية: هاتف سفارة المملكة لدى لبنان 009611762711 - 009611762722، وهاتف شؤون السعوديين : 0096178803388 - 0096176026555 أو الهاتف الموحد شوؤن السعوديين بالخارج 920011114 ".

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