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ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا وفحماً محليين

10/18/2023 2:30:50 PM
(MENAFN- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية المصرية، ومواطنين، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (158) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحلّيين في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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