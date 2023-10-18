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عمان الاهلية تُنكِّس الأعلام وتتبرّع بالمال والدم دعماً لأهلنا في غزة

10/18/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بتوجيهات من مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية، وفي ظل العدوان الاسرائيلي ومعاناة أهلنا في قطاع غزة ، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان تنكيس الأعلام في الجامعة حداداً على أرواح الشهداء والضحايا ، وتقديم الدعم للمستشفيات والأهل في القطاع بمبلغ خمسين ألف دينار عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، والتبرع بالدم عبر مديرية بنك الدم الوطني .
كما تم تعليق الدوام لهذا اليوم في الجامعة اعتباراً من الساعة (11) قبل الظهر .

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