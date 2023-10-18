عمان الاهلية تُنكِّس الأعلام وتتبرّع بالمال والدم دعماً لأهلنا في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بتوجيهات من مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية، وفي ظل العدوان الاسرائيلي ومعاناة أهلنا في قطاع غزة ، قرر رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان تنكيس الأعلام في الجامعة حداداً على أرواح الشهداء والضحايا ، وتقديم الدعم للمستشفيات والأهل في القطاع بمبلغ خمسين ألف دينار عن طريق الهيئة الخيرية الهاشمية، والتبرع بالدم عبر مديرية بنك الدم الوطني .
كما تم تعليق الدوام لهذا اليوم في الجامعة اعتباراً من الساعة (11) قبل الظهر .
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