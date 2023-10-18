نقابة أصحاب المكاتب العقارية تعلن الحداد لـ3 أيام في قطاعاتها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
تنديدا بالعدوان الإحرامي الإسرائيلي المتعمد بحق الشعب الفلسطيني والذي استهدف المستشفى المعمداني في قطاع غزة والذي به تم خرق جميع الأعراف الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية وقواعد القانون الدولي والإنساني.
فقد اكد المهندس محمد نور الطه / نقيب اصحاب المكاتب والشركات العقارية ، انه وبناءا على قرار مجلس الاداره وبعد مناقشه نقباء اصحاب العمل من القطاعات التجارية و الخدمية .
فقد تقرر اعلان الحداد لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأربعاء في كافه القطاعات التجارية و القطاعات الخدمية وذلك تضامنا مع اهلنا اهل الصمود في غزة الرافضين للاحتلال والظلم ، المرابطين على اراضيهم
وشدد الطه ان هذه المجازر بحق شعبنا الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني يجب وقفها ومعاقبة هذا الكيان الغاصب على كل جرائمه اللا انسانية وصد عدونه بكل اشكال القوة مضيفا ان ما قامت به حماس ما هو الا رد على كل الانتهاكات الاسرائيلية للشعب الاعزل
رحم الله شهداء فلسطين وداوى جرحاهم
عاشت فلسطين حرة أبية
والخزي للعدو الغاصب
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