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مجموعة عليان تتبرع لأهالي غزة وتتضامن معهم بتعليق الدوام

10/18/2023 2:29:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تضامناً مع الأهل في قطاع غزة، أعلنت مجموعة عليان عن تعليق دوامها وإغلاق أبواب مكاتب مختلف شركاتها ومعارضها ومراكز الصيانة التابعة لها، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 ويومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و20/10/2023، حداداً على أرواح الشهداء في قطاع غزة.
هذه الخطوة تشمل كل من مؤسسة الوحدة للتجارة، وكلاء هيونداي، والشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا وكومهو لصناعة الإطارات وشواحن Wallbox، وشركة القدرة العربية للتجارة العامة، وكلاء GAC MOTOR، وشركة القدرة لتجارة السيارات، وكلاء إيسوزو.

وفي استجابة إضافية منها للأحداث المتصاعدة الأخيرة وتلبية لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بدعم الأشقاء المرابطين في فلسطين، فقد تبرعت مجموعة عليان بشحنة أدوية طارئة قيمتها 50 ألف دولار وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، داعية كافة المؤسسات من مختلف القطاعات والأفراد من أبناء المجتمع الأردني النشمي الأصيل لمد يد العون اللازم.

وإذ ترى مجموعة عليان أن هذه الخطوة الإنسانية ما هي إلا أقل ما يمكن تقديمه، فإنها تعتذر لزبائنها الكرام عن استقبالهم خلال هذه الفترة المعلن عنها في هذا البيان، وتؤكد على استئناف عملياتها كالمعتاد اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 21/10/2023.

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