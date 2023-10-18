الإحباط يتسلل إلى المدربين واللاعبين بعد تجميد سلة الممتاز

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

يواجه العديد من لاعبي ومدربي وحكام كرة السلة الأردنية، مصيرا مجهولا، بعد إعلان اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة تجميد دوري أندية الدرجة الممتازة للرجال للموسم 2023-2024، استجابة لرغبة الأندية التي تعيش ظروفا مالية صعبة.



وربما لا يوجد فريق كرة سلة محترف في العالم، تنتهي عقود جميع لاعبيه مع نهاية الموسم، بشكل يمثل تحديا لقدرات اللاعب الأردني بدنيا وفنيا، خصوصا وأن الأندية لا تريد "تكبيل" أنفسها بعقود طويلة الأجل مع اللاعبين، لتخفيض النفقات والتماشي مع واقعها المالي البائس، وهو الواقع الذي دفع القائمين على اللعبة في السابق، لابتكار نظام "الدرافت" و"القوائم المقيدة" لتحفيز الأندية على الإنفاق وخلق منافسة عادلة.



ويخشى مراقبون، أن تشهد الأيام المقبلة "هجرة جماعية" للاعبين، الذي سيسارعون إلى البحث عن عقود الاحتراف الخارجية متواضعة القيمة والفائدة الفنية، لكنها بالنسبة للاعبين قد تكون مغرية قياسا بغياب العروض والعقود المحلية، فيما تواصل الأندية المحلية توجيه اللوم إلى اللاعبين ومغالاتهم، رغم أن اللاعب يبحث عن تأمين مستقبله في عصر الاحتراف، بغض النظر عن المستوى الفني.



رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان، أبدى أسفه إزاء اتخاذ قرار التجميد، والذي سيؤثر سلبا على اللعبة، خصوصا وأنه جاء استجابة لضغوطات الأندية، مؤكدا في حديثه لـ "الغد"، على وجود العديد من الحلول التي يقوم الاتحاد بدراستها تمهيدا لتنفيذها في الفترة المقبلة، كإلتزام أخلاقي تجاه المنظومة كاملة.



من ناحيته، قال لاعب كرة السلة مصطفى منصور في حديثه لـ"الغد": "كل طموحاتنا وخططنا ذهبت أدراج الرياح بعد فترة من التدريب والتحضير وتنسيق أمور العمل للموسم الجديد، الرياضة مصدر دخل ثان بالنسبة لي، لكنها تشكل مصدر الدخل الوحيد للعديد من اللاعبين، ومن الصعب علينا كلاعبين تقبل قرار التجميد".



وأضاف: "جلوس اللاعب لنحو 11 شهرا إضافيا بعيدا عن ممارسة كرة السلة باللعب أو التدريب، يفقده مهارات اللعبة ويضعف الجانب الخططي والتركيز الذهني، وقرار التجميد سيضر اللعبة واللاعبين معا، لأن الخاسر الأكبر هو كرة السلة الأردنية ولاعبوها، الذين قد يرون بقرار التجميد ضوءا أخضر لحثهم على هجر اللعبة".



وتابع: "يجب أن يجلس اتحاد السلة والأندية على طاولة الحوار مع الشركات وأصحاب رؤوس الأموال، لبحث الحلول المطروحة لإنقاذ اللعبة، وأتمنى على اللاعبين أيضا أن يخففوا من مطالبهم المالية ضمن حل يكون مرضيا للطرفين وبشكل يمكن الأندية من الإيفاء بالتزاماتها تجاه فرقها".



أما لاعب المنتخب الوطني أحمد عبيد، فصرح قائلا: "تلقينا خبر تجميد الدوري بصدمة بالغة، هناك لاعبون صغار ينتظرون الدوري لإثبات أنفسهم وتقديم موهبتهم، ولاعبون أصحاب خبرات لتسويق أنفسهم للاحتراف الخارجي، وقرار إلغاء الدوري للموسم الحالي يبدد طموحات اللاعبين"، مشددا على أنه ليس منطقيا ألا تقام المسابقة المحلية الأهم لبلد بحجم الأردن، الذي يعتبر منتخبه الوطني، من المنتخبات المعروفة على مستوى المنطقة.



واستطرد: "هناك تأثيرات سلبية على العاملين النفسي والبدني، هذا القرار يؤثر ماديا على اللاعبين، خصوصا وأن هناك لاعبين تمثل رياضة كرة السلة مصدر دخلهم الوحيد"، لافتا إلى أن العديد من اللاعبين سيتجهون للبحث عن وظائف تضمن لهم الاستقرار وتبعدهم عن احتراف اللعبة، ومؤكدا على ثقته بأن رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان لن يترك اللاعبين يواجهون مصيرهم المجهول لوحدهم.



لاعب الرياضي في الموسم الماضي يزن الطويل، أشار إلى قيامه بتحضير نفسه والإنفاق ماليا للإعداد للموسم الحالي من برنامج غذائي ولياقة بدنية وحجز صالات للتدريب، مضيفا: أن القرار أصابه والزملاء في اللعبة بالإحباط وكلفهم خسائر مادية، مؤكدا على توجهه للعمل بعيدا عن الرياضة لتأمين مصدر دخل بديل، رغم إدراكه أن ذلك قد يؤثر سلبا على مستواه، خصوصا وأن هناك التزامات يبنيها اللاعب على عائدات الاحتراف.



ويرى الطويل أن الحل الأمثل للمشكلة الحالية، يتمثل في إعادة أندية الشركات والجامعات، مشيرا في هذا الصدد: "الحل الأسهل والأفضل حاليا للعبة هو إعادة أندية الشركات والجامعات، قد نفكر كلاعبين بتنظيم دوري للرجال لإبقاء اللاعبين في أجواء المنافسات، وهذا يفرض تكاليف على اللاعبين من رسوم مشاركة وحجز صالات وأجور حكام وأي مصاريف لوجستية".



من جانبه، قال المدرب الوطني سامر نينو: "لا يوجد إسترتيجية واضحة، نحن المدربون أصحاب الخبرات نجلس في بيوتنا اليوم ويتجه بعضنا للتدريب في الأكاديميات والمدارس أو العمل الخاص، قرار التجميد يضر بالمنظومة كاملة، أغلب اللاعبين ليسوا مهيئين للاحتراف وبعضهم أصبح بدون مصدر دخل".



وتابع: "المدربان المصري واللبناني أثبتا وجودهما في الخليج، بينما لا يحظى المدرب الأردني بالدعم الخارجي من أقرانه، وهذا يضعنا كمدربين أمام خيارات محدودة"، مشددا على أن العديد من الأندية لا تريد العمل أو الإنفاق على فرق الرجال، رافضا تحميل الاتحاد مسؤولية تقصير الأندية واتخاذ هذا القرار، ومتمنيا على القائمين الخروج بحلول لإنقاذ كرة السلة الأردنية.



في السياق ذاته، أكد لاعب المنتخب الوطني أدهم الدجاني: "نحتاج للتدريب اليومي لرفع مستوانا، والانقطاع الطويل سيضر باللاعبين، نأمل أن يتم تجميع اللاعبين الشباب في نواة منتخب أولمبي، ليكون رافدا للمنتخب الأول وحتى نحافظ على جاهزيتنا".



وقال: "سأتضرر ماديا من تبعات قرار التجميد، فأنا اعتمد على عائدات لعب كرة السلة من أجل دفع مصاريف الإعداد الفني والبدني الخاص بي، وكذلك مساعدة عائلتي على دفع أجزاء من قسط دراستي الجامعية".



وكشف لاعب المنتخب الوطني محمود الهزايمة، أن قرار التجميد يقلل من فرصة الإحتكاك ويفقد اللاعب فرصة تطوير مستواه، لافتا: "سيتضرر اللاعبون ماديا من تبعات القرار، كرة السلة تمثل مصدر دخل للعديد من اللاعبين، وإلغاء بطولة الدوري ستدفع اللاعبين للعمل في مجالات أخرى".



ويقول المدير الفني السابق لنادي الرياضي، فيصل النسور: "المدربون الذين يعتمدون على كرة السلة كمصدر رزقهم الوحيد سيتضررون بشكل كبير من هذا القرار، وهناك من لم يتأثر بالقرار من الناحية المادية، لكن الضرر الأكبر على المدربين سيكون من الناحية الفنية، حيث يحتاج المدرب لخوض المباريات للتطور وزيادة خبراته وقدراته على قراءة الملعب بشكل أفضل".



وأشار: "الوضح الحالي محزن للغاية، وليس من السهل علينا تقبل فكرة عدم إقامة بطولة الدوري المحلي لبلد شارك بكأس العالم ونال مؤخرا فضية الألعاب الآسيوية، علينا الاعتراف أنه لا توجد حلول سهلة اليوم، لكن يمكن إيجاد شركات راعية وهذا يتطلب عملا كبيرا من الأندية في الإقناع لتحفيز القطاع الخاص".



ووصف لاعب فريق الأرثوذكسي في الموسم الماضي عاكف الشياب، قرار التجميد بالصحيح، إذا ما اقترن بطرح حلول تضمن اتخاذ خطوات بديلة وتحافظ على حقوق اللاعبين، مشيرا: "لا نحبذ مثل هذا القرار، لكن الأندية لا تريد المشاركة ولا تمتلك الموازنة، وهذا يشكل ضررا فنيا وماديا للعديد من اللاعبين".



واختتم: "نأمل أن تكون هناك حلول تتضمن تنظيم دوري جامعات أو بطولة تحت 23 عاما أو منتخب أولمبي، كما أحث زملائي اللاعبين على مواصلة التدرب وبشكل منفرد، للحفاظ على جاهزيتهم الفنية، حتى لا يكونوا ضحايا لقرار التجميد".



ويرى مراقبون أن انعكاسات هذا القرار ستؤثر سلبا على منظومة الحكام أيضا، خصوصا وأن الحكم يحتاج إلى إدارة عدد كبير من المباريات لتطوير أدائه الفني والبدني، مؤكدين أن غياب المنافسات المحلية لحكام النخبة سيخفض من الطلب عليهم لإدارة البطولات الدولية والآسيوية في الدول المجاورة.