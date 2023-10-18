رسميا..الشباب السعودي يتعاقد مع المدرب الكرواتي ايغور بيسكان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعلن نادي الشباب السعودي رسميا التعاقد مع المدرب الكرواتي ايغور بيسكان لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب المؤقت خوان براون دون الكشف عن مدة العقد .
وكانت تقارير اكدت ان العقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تمديد العقد لسنة إضافية في حال تحقيق النجاح المطلوب.
وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "أهلا إيغور بيسكان" .
كما نشر حساب الشباب فيديو يوثق وصول المدرب الى السعودية ومنها الى مقر النادي والتوقيع على العقد قبل الالتحاق فورا بتدريبات الفريق معلقا عليه قائلا : هكذا كان اليـوم الأول لـ"بـيسـكـان "
وكانت تجارب بيسكان التدريبية جميعها في كرواتيا آخرها فريق دينامو زغرب الذي قاده لمدة 4 اشهر قبل الاستغناء عنه .
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