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رسميا..الشباب السعودي يتعاقد مع المدرب الكرواتي ايغور بيسكان

10/18/2023 2:28:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعلن نادي الشباب السعودي رسميا التعاقد مع المدرب الكرواتي ايغور بيسكان لتولي مسؤولية تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة خلفا للمدرب المؤقت خوان براون دون الكشف عن مدة العقد .
وكانت تقارير اكدت ان العقد ممتد حتى نهاية الموسم الجاري مع إمكانية تمديد العقد لسنة إضافية في حال تحقيق النجاح المطلوب.

وغرد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "أهلا إيغور بيسكان" .

كما نشر حساب الشباب فيديو يوثق وصول المدرب الى السعودية ومنها الى مقر النادي والتوقيع على العقد قبل الالتحاق فورا بتدريبات الفريق معلقا عليه قائلا : هكذا كان اليـوم الأول لـ"بـيسـكـان "

وكانت تجارب بيسكان التدريبية جميعها في كرواتيا آخرها فريق دينامو زغرب الذي قاده لمدة 4 اشهر قبل الاستغناء عنه .

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