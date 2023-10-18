Wednesday, 18 October 2023 10:28 GMT

روكي: اراوخو اتصل بي قبل توقيعي مع برشلونة

10/18/2023 2:28:00 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف لاعب نادي برشلونة الجديد فيتور روكي عن سعادته بالانتقال الى الفريق الكتالوني، حيث قال اللاعب البرازيلي الى ان لاعب الفريق الكتالوني رونالد أراوخو بدأ في الاتصال بروكي حتى قبل توقيع مع البلوغرانا.

واضاف روكي انه أرسل رسالة إلى زميله كانوبيو قال فيها: اطلب من فيتور الانضمام إلينا في برشلونة".

وقال فيتور روكي لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية : "لقد أرادني في برشلونة بأي ثمن! ثم أضاف أنه ينتظرني".

في وقت من المتوقع ان ينتقل روكي الى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

MENAFN18102023000072011014ID1107266125

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث