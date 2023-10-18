روكي: اراوخو اتصل بي قبل توقيعي مع برشلونة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
كشف لاعب نادي برشلونة الجديد فيتور روكي عن سعادته بالانتقال الى الفريق الكتالوني، حيث قال اللاعب البرازيلي الى ان لاعب الفريق الكتالوني رونالد أراوخو بدأ في الاتصال بروكي حتى قبل توقيع مع البلوغرانا.
واضاف روكي انه أرسل رسالة إلى زميله كانوبيو قال فيها: اطلب من فيتور الانضمام إلينا في برشلونة".
وقال فيتور روكي لصحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية : "لقد أرادني في برشلونة بأي ثمن! ثم أضاف أنه ينتظرني".
في وقت من المتوقع ان ينتقل روكي الى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
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