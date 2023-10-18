فيليبس: قد اغادر مانشستر سيتي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يعترف كالفن فيليبس بأنه قد يغادر مانشستر سيتي في كانون الثاني.
وبدأ لاعب خط الوسط أساسيًا في الفوز في تصفيات كأس الأمم الأوروبية الليلة الماضية على إيطاليا والذي شهد تأهل إنكلترا الى بطولة يورو 2024.
ومع ذلك، يعترف فيليبس أن مكانه في يورو ألمانيا سيكون في خطر ما لم تتحسن فرصه في اللعب في السيتي.
وقال: "أعلم أنني بحاجة للعب المباريات والمنافسة في نهاية كل أسبوع. سيتعين علي اتخاذ قرار بشأن مستقبلي خلال الأشهر المقبلة."
وتابع: "لقد قال غاريث ساوثغايت، مدرب إنكلترا انه لكي أحافظ على مكاني يجب أن ألعب المباريات. هذا ما أريد أن أفعله. لقد اتفقت مع غاريث على ذلك".
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