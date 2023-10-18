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فيليبس: قد اغادر مانشستر سيتي

10/18/2023 2:27:59 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعترف كالفن فيليبس بأنه قد يغادر مانشستر سيتي في كانون الثاني.
وبدأ لاعب خط الوسط أساسيًا في الفوز في تصفيات كأس الأمم الأوروبية الليلة الماضية على إيطاليا والذي شهد تأهل إنكلترا الى بطولة يورو 2024.

ومع ذلك، يعترف فيليبس أن مكانه في يورو ألمانيا سيكون في خطر ما لم تتحسن فرصه في اللعب في السيتي.

وقال: "أعلم أنني بحاجة للعب المباريات والمنافسة في نهاية كل أسبوع. سيتعين علي اتخاذ قرار بشأن مستقبلي خلال الأشهر المقبلة."

وتابع: "لقد قال غاريث ساوثغايت، مدرب إنكلترا انه لكي أحافظ على مكاني يجب أن ألعب المباريات. هذا ما أريد أن أفعله. لقد اتفقت مع غاريث على ذلك".


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