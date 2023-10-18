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تأجيل لقاء الأهلي والسلط بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

10/18/2023 2:27:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر الاتحاد الأردني لكرة اليد تأجيل المباراة الختامية لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي تجمع بين فريقي الأهلي والسلط، والمقررة اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعما لصمود الأهل في قطاع غزة.

ولم يعلن الاتحاد عن موعد جديد لهذه المباراة، والتي سيتوج في نهايتها فريق الأهلي بطلا للدوري، والسلط وصيفا.

وكان الأهلي قد حسم المنافسة على اللقب في الجولة الماضية بعد الفوز الذي حققه على فريق العربي.

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