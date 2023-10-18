تأجيل لقاء الأهلي والسلط بدوري الدرجة الأولى لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قرر الاتحاد الأردني
لكرة اليد تأجيل المباراة الختامية لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، والتي
تجمع بين فريقي الأهلي والسلط، والمقررة اليوم في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين
للشباب، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، ودعما لصمود الأهل في قطاع غزة.
ولم يعلن الاتحاد عن
موعد جديد لهذه المباراة، والتي سيتوج في نهايتها فريق الأهلي بطلا للدوري، والسلط
وصيفا.
وكان الأهلي قد حسم
المنافسة على اللقب في الجولة الماضية بعد الفوز الذي حققه على فريق العربي.
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