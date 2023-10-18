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بسبب دعمه لغزة.. مطالبات حكومية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيما

10/18/2023 2:27:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرال دارمانين، النجم الفرنسي كريم بنزيما بالارتباط بجماعة الإخوان لترتفع مطالب في الحكومة الفرنسية بسحب الجنسية من أفضل لاعب في العالم 2022.
وقال دارمانين: "نعلم جميعا عن علاقات السيد كريم بنزيمة سيئة السمعة مع جماعة الإخوان".

وهاجم دارمانين النجم الفرنسي، خلال ظهوره ضيفا على برنامج "L'heure des Pros" في محطة CNews، حيث أشار إلى ارتباط بنزيمة بجماعة الإخوان .

وقال دارمانين: "منذ عدة أسابيع، كنت مهتما بشكل خاص بقضية السيد بنزيما ونعلم جميعا بعلاقته مع الإخوان".

ومن جهتها، طلبت السيناتور الفرنسية فاليري بوير، تجريد كريم بنزيما من جائزة الكرة الذهبية والجنسية الفرنسية، إذا تم التحقق من ادعاءات وزير الداخلية دارمانين بشأن وجود "علاقات بين بنزيمة وجماعة الإخوان".

جاء ذلك في بيان نشرته على حسابها الرسمي بمنصة "إكس".






وتأتي حملة الهجوم الفرنسية على بنزيما، بعد أيام قليلة من إعلان النجم الفرنسي دعمه للقطاع.

وأظهر بنزيما تعاطفا مع سكان القطاع، في تغريدة على موقع "إكس"، لاقت تفاعلا هائلا من متابعيه.

وكان بنزيما كتب عبر مواقع التواصل الاجتماعي (صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذه القصف الظالم الذي لا يستثني النساء ولا الأطفال). -وكالات

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