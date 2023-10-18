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الجليل يستقبل شباب العقبة بهدف مشترك

10/18/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – يقص فريقا الجليل وشباب العقبة عند الساعة الخامسة من مساء الخميس، شريط منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن لكرة القدم، في مباراة تجمعهما على ملعب مدينة الحسن بإربد، حيث استكمل الفريقان تحضيراتهما الفنية والبدنية في ظل توقف مباريات دوري أندية المحترفين.
وفي مباريات الدور نفسه، يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد، على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند السابعة والنصف على ستاد مدينة الحسن.
كما يحل معان ضيفا على الأهلي عند الخامسة عصر بعد غد على ملعب البترا، فيما يلتقي الحسين مع اليرموك عند السابعة والنصف مساء على ستاد الحسن.
وقررت دائرة المسابقات باتحاد الكرة، تأجيل مباراة الفيصلي مع سحاب، ومباراة الوحدات مع مغير السرحان، ضمن مباريات دور الـ16 من البطولة، بسبب سفر "الأزرق" للعاصمة القطرية لمواجهة فريق السد القطري في ثالث مباريات الفريقين بدوري أبطال آسيا، بينما يستقبل "الأخضر" فريق الكهرباء العراقي ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، كما أعلنت دائرة المسابقات عن تأخير مباريات الأسبوع السادس من دوري الدرجة الأولى يوما واحدا، بسبب إقامة مباريات ثمن نهائي بطولة كأس الأردن.
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
الجليل × شباب العقبة
يسعى فريق الجليل لاستغلال ميزة الأرض والجمهور في تجاوز ضيفه فريق العقبة، ويملك المدير الفني محمد العبابنة أوراقا فنية متنوعة في الخطوط كافة، حيث أظهرت المباريات السابقة للفريق في الدوري والكأس، الانسجام الواضح بين اللاعبين وقدرتهم على تنويع الخيارات في الجانبين الهجومي والدفاعي، ويعول العبابنة أيضا على اللاعبين المحترفين والذين قدموا بصمة جميلة ومستويات جيدة خلال المرحلة المقبلة.
ويعتمد مدرب الجليل على الأسماء التي شاركت في المباراة الماضية، من خلال الدفع بكل من: رأفت الربيع، محمود مشعل، طلال الحواري، محمود الطالب، يوسف حسان، محمد العدوان، عبيدة النمارنة، محمد النجادات، صاموائيل أوليفيرا، عدي شديفات ونبيل خرشاش.
ويدرك المدرب الإمكانيات الفنية المميزة لفريق العقبة الذي أثبت قوته في اللقاءات الماضية، ويدربه المدير الفني رائد الداود، الذي يملك عناصر قادرة على تحقيق المطلوب وتملك آمالا كبيرة في خطف بطاقة التأهل، والمضي قدما في البطولة عبر بوابة الجليل، معتمدا في قائمته على عدد من اللاعبين أبرزهم: حماد الأسمر، أحمد أبو حلاوة، أنس بدوي، قصي دواهدة، ياسر الرواشدة، محمد عاصي، محمد الحسنات، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارغاس.
ويقود اللقاء طاقم تحكيم مكون من: محمد عرفة حكما للساحة، حمزة أبو عبيد مساعد أول، عمرو عجاج مساعد ثان، والحكم الرابع محمود صبيح. من ناحية أخرى أعلنت دائرة الحكام أسماء الطواقم التحكيمية لمباريات دور الـ16 للبطولة، وذلك على النحو الآتي:
مباراة شباب الأردن والصريح: أحمد يعقوب حكما للساحة، الحكمان المساعدان: حمزة سعادة، قيس خميس، وإسراء مبيضين حكما رابعا.
مباراة السلط والجزيرة: قيس غوانمة حكما للساحة، الحكمان المساعدان: أيمن عبيدات، هادي أدهم، وإبراهيم سمارة حكما رابعا.
مباراة الرمثا والسرحان: محمود السوالمة حكما للساحة، والحكامان المساعدان: محمد الخلف، محمد محرم، ومحمد بدارنة حكما رابعا.
مباراة الأهلي ومعان: مراد الزواهرة حكما للساحة، والحكمان المساعدان: أحمد مؤنس، فايز حسن، وعبد الرحمن شتيوي حكما رابعا.
مباراة الحسين واليرموك: إسراء مبيضين حكما للساحة، والحكمان المساعدان: محمود ظاهر، أحمد سمارة، وحنين مراد حكما رابعا.

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