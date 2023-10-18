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أداء المنتخب الوطني في الرباعية يضاعف المخاوف قبل التصفيات المونديالية

10/18/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يحيى قطيشات






عمان – لم يقدم المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي حسين عموتة حتى الآن، ما يدفع جمهور الكرة الأردنية للتفاؤل والارتقاء بآماله، خصوصا في وجود طموح مشروع بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى، والوصول إلى أبعد حد ممكن في نهائيات كأس آسيا المقبلة بقطر مطلع العام المقبل، في مشاركة تفوق ما قدمه الفريق خلال المشاركات السابقة.
ولم تغير تجربة المنتخب الوطني في بطولة الأردن الرباعية الدولية الحال الفني كثيرا، وتواصل غياب الانتصارات في عهد عموتة، منذ استلام الأخير العهدة الفنية خلفا للمدير الفني السابق عدنان حمد، حيث تعرض الفريق لثلاث خسائر، الأولى أمام المنتخب النرويجي بسداسية نظيفة، والثانية أمام المنتخب الأذربيجاني بهدفين لهدف، والثالثة على أرضه وبين جماهيره أمام المنتخب الإيراني بثلاثية لهدف، فيما سيطر التعادل الإيجابي 2-2 على المباراة الرابعة مع المنتخب العراقي أول من أمس، لكن المنتخب الوطني خسر المركز الثالث بفارق ركلات الترجيح.
وعلى الرغم من اعتراف عموتة في تصريحات صحفية سابقة، بالأخطاء الدفاعية الفردية، حيث تتطلب الوقت لمعالجتها، إلى جانب الوصول المتكرر لمرمى المنافسين من دون هز الشباك، بقيت المنظومة الدفاعية للمنتخب هشة وسهلة الوصول لمرمى الحارس يزيد أبو ليلى، ولم تظهر أي معالجة للأخطاء، وشهدت مجريات الشوط الثاني من مباراة المنتخب ونظيره العراقي، تراجعا في أداء المنتخب ومستويات اللاعبين، وكادت الأخطاء الدفاعية أن تتسبب في خسارة الفريق بالوقت الأصلي.
وما زاد من مخاوف المتابعين والجماهير، أن البطولة الرباعية كانت "بروفة" تحضيرية مهمة جدا وأخيرة قبل الدخول للتصفيات المزدوجة، ومواجهة منتخب طاجكستان يوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ويواجه عموتة تحديا صعبا، يتمثل في تصحيح المسار في أقل من 25 يوما، عبر ترك بصمته الفنية المنتظرة.
وأصابت الانتقادات نجم المنتخب موسى التعمري المحترف في فريق مونبلييه الفرنسي، لابتعاده عن مستواه الفني والأداء المميز الذي قدمه في الفترة الأخيرة مع فريقه، حيث يعول الشارع الرياضي كثيرا على إمكانياته وقدراته في قيادة الفريق نحو الإنجازات.
ويملك عموتة فرصة جيدة لاستدراك ومعالجة الأخطاء واختيار التشكيلة المناسبة لمواجهة المنتخب الطاجكي، حيث منحه اتحاد الكرة وقتا إضافيا بعيدا عن أيام التوقف الدولي، يبدأ من الخامس من الشهر المقبل عبر تجميع اللاعبين المحليين بعد ختام منافسات الأسبوع السابع من دوري المحترفين، لكن المشكلة تكمن في عدم قدرة المحترفين مع الأندية الخارجية من التواجد مع المنتخب في فترة أيام التوقف الدولي.
ولا يختلف اثنان، على أن المباريات الأربع والتجمعين الماضيين في عهد عموتة واختياراته من اللاعبين، تعزز حجم الفائدة الفنية للمنتخب الوطني، وهذه المباريات وضعت عموتة أمام أبرز الملاحظات والنقاط التي يجب العمل على تصويبها.
ويرى المدرب الوطني أسامة قاسم، أن المنتخب لم يقدم حتى الآن أداء يرضي المتابعين، مضيفا في حديث لـ"الغد"، أن هناك علامات استفهام على أداء المنتخب وأسلوبه وطريقة لعبه، ومن الناحيتين الهجومية والدفاعية، وبين أن التفاؤل في تحسن الأداء الفني للمنتخب بدأ يتراجع، وأوضح أن عددا من اللاعبين الذين استدعاهم المدرب، لا يستحقون التواجد في صفوف "النشامى".

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