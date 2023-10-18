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أبو طبيخ يحرز برونزية المصارعة الحرة في بطولة العالم للأساتذة

10/18/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – أحرز اللاعب الأسبق ومدرب المنتخب الوطني للمصارعة، يحيى أبو طبيخ، الميدالية البرونزية في بطولة العالم للأساتذة، والتي تحتضنها مدينة "أثينا" اليونانية وتستمر حتى 23 من تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.
وفاز أبو طبيخ ببرونزية المصارعة الحرة لوزن (100 كغم)، على أن ينتقل للمنافسة على ذهبية المصارعة الرومانية، في البطولة التي تشهد مشاركة نحو 900 لاعب يمثلون أكثر من 60 دولة، ومن المقرر أن يكون المدرب واللاعب الأسبق صالح زريقات، بدأ مشواره في وقت متأخر من يوم أمس، ضمن منافسات وزن (130 كغم).
وتمنى الحساب الرسمي لاتحاد المصارعة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، التوفيق للمدربين في مشاركتهما الثانية تواليا ببطولة العالم للأساتذة في اليونان، حيث نشر مدونة قال فيها: "بالتوفيق للأبطال نحو الذهب".
وكان زريقات وأبو طبيخ، شاركا في بطولة العالم للأساتذة "اللاعبين القدامى" التي أقيمت في الربع الأخير من العام الماضي بمدينة "بلوفديف" البلغارية، حيث أحرز زريقات وأبو طبيخ الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية، كما حصلا على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة الحرة.
ويتصدر اللاعب الأسبق صالح زريقات، صورة "بوستر" الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة خلال خوضه مباراة سابقة مع اللاعب الأميركي جورج برو، مشيرا في هذا الصدد: "شعور جميل أن تتصدر صورتي الغلاف الرسمي للإعلان عن بطولة العالم للأساتذة، وكوني اللاعب العربي الوحيد الذي تم اختياره في إعلان البطولة، فإن ذلك سيضاعف من مسؤوليتي نحو الحفاظ على اللقب".

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