Wednesday, 18 October 2023 10:28 GMT

البنية التحتية مصدر إحراج لكرة القدم الأردنية

10/18/2023 2:27:54 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



باتت البنية التحتية لمنشآت كرة القدم المحلية، تشكل مصدر إحراج للكرة الأردنية، خاصة خلال استضافة المنافسات العربية والآسيوية التي تتعلق بالأندية والمنتخبات، أو خلال استضافة مباريات وبطولات ودية وهو ما تكرر في الفترة القليلة الماضية، ومرشح للتكرار في المراحل المقبلة.
وخرج المدير الفني للمنتخب الإيراني لكرة القدم خلال استضافة الأردن للبطولة الرباعية، وتحديدا بعد مباراة فريقه أمام المنتخب الوطني، لتوجيه الانتقادات إلى أرضية ستاد عمان الدولي، وهو الملعب الرئيسي في الأردن، وهو الانتقاد نفسه، الذي سبق وأن وجهه لاعبون في دوري المحترفين لملاعب مثل ستاد الحسن في إربد، وملعب الأمير محمد بالزرقاء، حتى باتت ملاعبنا مصدر قلق للمنتخبات الوطنية قبل أن تشكل مصدر قلق للمنتخبات الزائرة التي تعاني من غياب الملاعب التدريبية اللائقة، وغياب الملاعب الرئيسية التي تقام عليها المباريات الرسمية.
الأمر لا يتوقف فقط على أرضيات الملاعب، بل تعداها إلى المرافق الأخرى، وهو ما أكده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي عانى كثيرا في ستاد عمان، قبل أن يجد مخرجا لاستخدام تقنية الفيديو "الفار"، خلال مباراة الفيصلي وناساف الأوزبكي في بطولة دوري أبطال آسيا، في مشهد يعكس ضرورة إعادة النظر بالبنية التحتية لملاعبنا في حال رغبتنا ببلوغ المونديال والمنافسة على كأس آسيا.
ويرى متابعون لكرة القدم الأردنية، أن ضعف البنية التحتية للملاعب الأردنية، يجب أن يكون مثار اهتمام القائمين على الرياضة الأردنية وخاصة كرة القدم، سواء كان اتحاد أو أندية، وبالتالي، البحث عن حلول منطقية تساهم في إعادة ترميم الملاعب أو إنشاء ملاعب جديدة قادرة على استيعاب المنافسات الرسمية والبطولات الكبرى.
وأشار متحدثون لـ"الغد"، إلى أن الكرة الأردنية تواجة أزمة ملحوظة، عندما يحل علينا ضيف يمثل منتخبا أو ناديا، حيث نضطر إلى نقل تدريباتهم إلى ملاعب مختلفة، إما لعدم جاهزية الملاعب الرئيسية أو لانشغالها بمباريات محلية رسمية للأندية، مطالبين بحلول جذرية لهذا الوضع الذي لازم كرتنا منذ سنوات طويلة.
ويرى نجم المنتخب الوطني السابق ونادي الحسين إربد عارف حسين، أن الملاعب الرئيسية في الأردن لا تليق باستضافة مباريات كبيرة، كما أن الملاعب عادة ما تخضع لإعادة تأهيل وصيانة، وهذا يجب أن يقود المسؤولين للتفكير بمدن رياضية جديدة تضم ملاعب رئيسية لكرة القدم.
وأوضح عارف حسين، أن مسؤولية استحداث الملاعب أو ترميمها، أمر لا يخص اتحاد الكرة والأندية فقط، بل يتوجب على الحكومة أن تهب لمساعدة الكرة الأردنية، من خلال رصد مبالغ كبيرة في الميزانية لبناء ملاعب جديدة، أو إعادة تأهيل ملاعب بشكل جيد وضمن المواصفات والمقاييس.
وتمنى نجم المنتخب الأسبق، أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تأهيل لستاد عمان، وبناء ملعب كرة قدم رئيسي يكون بعيدا عن العاصمة وفي مكان مناسب.
بدوره أكد مدرب حراس المرمى خالد سلطان، أن الحكومة مطالبة بمساعدة اتحاد كرة القدم على إعادة تأهيل ملاعب الكرة التي لا يمكنها في الوضع الحالي استضافة بطولات كبيرة.
وقال: "نعاني من بنية تحتية سيئة للرياضة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بملاعب كرة القدم، فالملعب الرئيسي لكرة القدم وهو ستاد عمان، يعاني من أرضية لا تصلح للمباريات القوية، كما أن الملعب الذي تم تشييده قبل سنوات طويلة، يحتاج إلى تأهيل حقيقي أو بناء ملعب مماثل في مكان أكثر ملاءمة.
وكشف مدرب سابق لأحد المنتخبات، أن منتخبه كان يعاني من التدريب على ملاعب لا تصلح لممارسة كرة القدم، كما أنه كان يشعر بالإحراج أمام مدربي الفرق الزائرة التي كانت تتدرب على ملاعبنا على مضض، بسبب سوء الأرضية وكثرة الحفر والمطبات في الملاعب المختلفة".

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