بعد مجزرة المعمداني.. باسل خياط: أعترف بعجزي في هذا العالم المجنون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حرص الفنان باسل خياط على دعم الشعب الفلسطيني و مساندته و ذلك بعد الهجوم على مستشفى المعمداني مساء أمس من جيش الاحتلال الإسرائيلي .
نشر باسل خياط ستوري على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات“ إنستجرام” و علق قائلا“ أعترف بعجزي في هذا العالم المجنون .. أختبئ وراء وجه طفل و أقنع نفسي بقصة نهايتها سعيدة”.
كما قام النجم السوري أيضاً بتغير صورته الشخصية عبر إنستغرام لتكون "سوداء"، حداداً على أرواح الشهداء.
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