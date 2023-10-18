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بعد مجزرة المعمداني.. باسل خياط: أعترف بعجزي في هذا العالم المجنون

10/18/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



حرص الفنان باسل خياط على دعم الشعب الفلسطيني و مساندته و ذلك بعد الهجوم على مستشفى المعمداني مساء أمس من جيش الاحتلال الإسرائيلي .
نشر باسل خياط ستوري على صفحته الرسمية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات“ إنستجرام” و علق قائلا“ أعترف بعجزي في هذا العالم المجنون .. أختبئ وراء وجه طفل و أقنع نفسي بقصة نهايتها سعيدة”.






كما قام النجم السوري أيضاً بتغير صورته الشخصية عبر إنستغرام لتكون "سوداء"، حداداً على أرواح الشهداء.







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