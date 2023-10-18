Wednesday, 18 October 2023 10:27 GMT

ماعلاقة الحازوقة بالسكتة الدماغية عند النساء؟

10/18/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت الدكتورة إليزا ميلر، طبيبة الأعصاب بمركز إيرفينغ الطبي في جامعة نيويورك -بريسبيتيريان/ جامعة كولومبيا، استنادًا إلى بحث أجرته جمعية القلب الأمريكية إن "الدماغ حساس للغاية إذا أصيب بسكتة".

فالدماغ البشري يحتوي على 86 مليار خلية عصبية. ويفقد الشخص المصاب بالسكتة الدماغية في كل دقيقة تمر 1.9 مليون منها.

ويُعتبر التعرّف السريع إلى مؤشرات السكتة الدماغي أحد أفضل الطرق لإنقاذ الحياة. و"BE-FAST" (كن سريعًا) يُعد وسيلة التذكير المستخدمة لتحديد السكتة الدماغية. ويرمز إلى فقدان التوازن، وتغيرات البصر، وتدلي الوجه، وضعف الذراع، وصعوبة النطق، ووقت الاتصال برقم الطوارئ.

ورغم أنّ "BE-FAST" يساعد على تحديد الأعراض الأكثر شيوعًا للسكتة الدماغية، إلا أنه قد لا يعكس تجربة السكتة الدماغية لدى جميع الأشخاص.

وأوضحت الدكتورة هيرا كامدار، الأستاذة المساعدة بعلم الأعصاب في مركز ويكسنر الطبي بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، أنّ مجموعة متزايدة من الأبحاث الآن تُظهر أنّ النساء يعانين في كثير من الأحيان من أعراض غير نموذجية قد تكون طفيفة ومبهمة بشكل أكبر.

وبحسب ما ذكرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC)، تُعتبر السكتة الدماغية السبب الرئيسي الخامس للوفاة بين النساء، وتعتقد كامدار أنّ الأعراض غير العادية التي يتم التغاضي عنها تساهم بارتفاع معدل الوفيات.

وقد يشكلّ التعرّف إلى العلامات الفرق بين التعافي الكامل وأسوأ السيناريوهات: أي العجز الدائم أو حتى الموت.

التغاضي عن علامات السكتة الدماغية لدى النساء
بالإضافة إلى الأعراض المذكورة في عبارة "BE-FAST"، ترى كامدار أنّ بعض العلامات الأقل وضوحًا للسكتة الدماغية التي تظهر لدى النساء تشمل الصداع الشديد، والضعف العام، والتعب العام، وضيق التنفس، وآلام الصدر، والغثيان، والقيء، وضباب الدماغ، والحازوقة.

وأضافت كامدار أنّ هذه الأعراض تظهر فجأة، وقد يتم الخلط بينها وبين مشكلة صحية أخرى، وقد لا تظهر على جانب واحد فقط من الجسم (ضعف العضلات من جانب واحد شائع لدى الأشخاص الذين يصابون بالسكتة الدماغية). بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأعراض لن تتحسّن مع مرور الوقت.

قد تبدو بعض الأعراض المدرجة ضمن القائمة، مثل الحازوقة، عرضية للوهلة الأولى.

غير أنّ ثمة أبحاث تشير إلى أن الحازوقة المرتبطة بالسكتة الدماغية قد تدلّ على تلف الدماغ في مناطق مثل النخاع المستطيل الذي يتحكم بالتنفس، والقشرة فوق الخيمة التي تشارك بالتحكم في الحركة.

وتُصبح هذه الأعراض مدعاة للقلق عندما تكون شديدة بما يكفي لإضعاف وظائفك، مثل الشعور بالضعف الشديد والتعب لدرجة أنك غير قادر جسديًا على النهوض من السرير. وبالمثل، أوضحت كامدار: "كل حازوقة لا تؤشر إلى سكتة دماغية، لكنها تصبح مثيرة للقلق إذا كانت تؤذي حلقك أو كانت مصحوبة بأعراض أخرى، مثل القيء".

مقارنة أعراض السكتة الدماغية بين الرجال والنساء
وتوصّل العلماء إلى نظريات عدة حول سبب اختلاف تجربة السكتة الدماغية بين الرجال والنساء. أولاً، يتعلق الأمر برمّته بالهرمونات.

فالإستروجين يعتبر أحد الهرمونات التناسلية الأنثوية الرئيسية في الجسم، وتظهر الأبحاث الجارية أنه يحمي من السكتة الدماغية، لأنه قد يكون له علاقة بتأثيرات الهرمون المضادة للالتهابات التي يمكن أن تحمي من إصابة الدماغ. ويبدو أنّ الإستروجين يساعد أيضًا على زيادة تدفق الدم في الشريان السباتي الداخلي، الذي يزود الدماغ بالدم.

ومع ذلك، فإن هذه الفوائد الهرمونية تنطبق فقط على هرمون الاستروجين الذي يتم تصنيعه في الجسم.
ولفتت كامدار إلى أنّ تناول الأشكال الاصطناعية من هرمون الاستروجين، سواء من خلال تحديد النسل أو العلاج بالهرمونات البديلة، قد يزيد في الواقع من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ورغم أن الخطر المرتفع لا يزال ضئيلًا، فإن 8.5 من كل 100 ألف امرأة سيصبن بسكتة دماغية بسبب تحديد النسل.

وأضافت ميلر: "الأمر لا يعني أنه لا ينبغي للناس أخذ وسائل منع الحمل، لكن الأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أخرى (السكتة الدماغية) عليهم الامتناع عن استخدام هذا النوع من وسائل منع الحمل".

والعمر يشكل عاملًا آخر. وتبدأ النساء أيضًا بإنتاج كمية أقل من هرمون الاستروجين مع تقدمهنّ في السن، ما قد يفسّر جزئيًا سبب ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء مقارنة بالرجال.

وتشير الأبحاث إلى أنّ الانخفاض الكبير في مستويات هرمون الاستروجين أثناء انقطاع الطمث يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة.

وأضافت ميلر أنه إذا عاشت النساء أكثر من الرجال، فإنّ لديهنّ المزيد من الوقت والفرصة للإصابة بالسكتة الدماغية.

وأخيرًا، قالت ميلر، إن الحمل قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى النساء الشابات بمقدار ثلاثة أضعاف. وذلك لأن 10% من النساء الحوامل في الولايات المتحدة يصبن بحالة ضغط الدم المعروفة بتسمم الحمل، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأشارت ميلر إلى أن "هذا صحيح أيضًا في فترة ما بعد الولادة، خصوصًا إذا لم يتم اكتشاف ارتفاع ضغط الدم أو لم يتم علاجه بشكل مناسب"، نقلا عن سي ان ان.

هناك عامل آخر يساهم في ارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء الحمل، وهو جلطات الدم.

وقالت ميلر إن الدم البشري تطور ليشكل جلطات دموية، لا سيما في مرحلة الولادة، لمنع الأمهات من النزيف حتى الموت أثناء الولادة.

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