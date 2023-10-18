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القاهرة السينمائي يؤجل فعالياته تضامنا مع أحداث غزة

10/18/2023 2:27:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ45 عن تأجيل النسخة التي كان من المقرر إقامتها في منتصف شهر نوفمبر المقبل- تشرين الثاني.

وكتبت الحسابات الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق".


ويبدو أن مهرجان القاهرة السينمائي يسير على خطى مهرجان السينمائي أيضًا الذي أعلن منذ بداية الأزمة الفلسطينية عن تأجيل دورته السادسة التي كان من المقرر انطلاقها من يوم 13 وحتى يوم 22 أكتوبر، وذلك بسبب الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا.
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وأعلن المهرجان أيضًا عن موعد جديد لانطلاق دورته، إذ تُقام في الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر 2023، في حين تردد أن كافة الفعاليات الاحتفالية سوف يتم إلغائها، والاكتفاء فقط بالفعاليات التي تدعم الصناعة.

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