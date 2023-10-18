القاهرة السينمائي يؤجل فعالياته تضامنا مع أحداث غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الـ45 عن
تأجيل النسخة التي كان من المقرر إقامتها في منتصف شهر نوفمبر المقبل- تشرين الثاني.
وكتبت الحسابات الرسمية للمهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي: "قررت وزيرة
الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من 15
إلى 24 نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق".
ويبدو
أن مهرجان القاهرة السينمائي يسير على خطى مهرجان السينمائي أيضًا الذي
أعلن منذ بداية الأزمة الفلسطينية عن تأجيل دورته السادسة التي كان من
المقرر انطلاقها من يوم 13 وحتى يوم 22 أكتوبر، وذلك بسبب الاضطرابات
والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخرا.
،
وأعلن المهرجان أيضًا عن موعد
جديد لانطلاق دورته، إذ تُقام في الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2
نوفمبر 2023، في حين تردد أن كافة الفعاليات الاحتفالية سوف يتم إلغائها،
والاكتفاء فقط بالفعاليات التي تدعم الصناعة.
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