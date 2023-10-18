Wednesday, 18 October 2023 10:27 GMT

تعليق دوام المدارس الخاصة في عمان اليوم تضامنا مع غزة

10/18/2023 2:27:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ألاء مظهر






قررت مجموعة من المدارس الخاصة في العاصمة عمان، تعليق الدوام الدراسي أو إنهاء الدوام مبكرا قبل موعده المحدد اليوم الأربعاء نتيجة لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأبرياء في قطاع غزة
الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة، قال إن دوام الطلبة في المدارس يسير كالمعتاد ولن يطرا تغير على ذلك.
وكانت مدارس خاصة قد أعلنت عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وأرسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ أبنائهم من المدارس بالرغم من أن العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .
وأرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد " بإنهاء الدوام مبكراً"


MENAFN18102023000072011014ID1107266112

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث