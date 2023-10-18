تعليق دوام المدارس الخاصة في عمان اليوم تضامنا مع غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ألاء مظهر
قررت مجموعة من المدارس الخاصة في العاصمة عمان، تعليق الدوام الدراسي أو إنهاء الدوام مبكرا قبل موعده المحدد اليوم الأربعاء نتيجة لجرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد الأبرياء في قطاع غزة
الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم احمد المساعفة، قال إن دوام الطلبة في المدارس يسير كالمعتاد ولن يطرا تغير على ذلك.
وكانت مدارس خاصة قد أعلنت عن انتهاء الدوام المدرسي مبكراً ، وأرسلت رسائل لأولياء الأمور لأخذ أبنائهم من المدارس بالرغم من أن العديد من هذه المدارس بعيدة عن مواقع السفارات التي تشهد وقفات .
وأرسلت رسائل نصية لأولياء الأمور تفيد " بإنهاء الدوام مبكراً"
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