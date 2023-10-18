توافد محتجين قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية (فيديو)

بدأ العشرات من الشبان والشابات بالتوافد إلى محيط مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية، وبجانب السفارة الأمريكية في عمّان، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقتين.

ومنعت الأجهزة الأمنية الصحفيين من البقاء في محيط السفارة الأمريكية، كما تم منع دخول المشاة إلى الشوارع الفرعية قرب السفارة الإسرائيلية، وجرى توجيه الناس نحو مسجد الكالوتي.

