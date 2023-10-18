توافد محتجين قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية (فيديو)

توافد محتجين قرب السفارتين الإسرائيلية والأمريكية (فيديو)
التاريخ
10/18/2023 2:27:07 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بدأ العشرات من
الشبان والشابات بالتوافد إلى محيط مسجد الكالوتي قرب السفارة الإسرائيلية، وبجانب السفارة الأمريكية في
عمّان، وسط تواجد أمني كثيف في المنطقتين.
ومنعت الأجهزة
الأمنية الصحفيين من البقاء في محيط السفارة الأمريكية، كما تم منع دخول المشاة إلى
الشوارع الفرعية قرب السفارة الإسرائيلية، وجرى توجيه الناس نحو مسجد الكالوتي.
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