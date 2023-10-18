المجموعة الفنية العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر
قال المدير العام
للمجموعة الفنية العربية المهندس أميل الغوري إن الوقفة التي نفذتها المجموعة تضامنا
مع الإخوة في فلسطين وغزة، خصوصا في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على أشقائنا
في غزة، وبخاصة بعد المجزرة في المستشفى المعمداني وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.
وأضاف الغوري: وقفتنا
هي رفض للاعتداءات ودعم لصمود أهلنا في فلسطين وللمقاومة، وأن الأردن وفلسطين في
خندق واحد.
وتابع: وقفتنا تعبير عن
الغضب والقهر لصمت العالم وتآمره، خصوصا الذين يدّعون أنهم أصحاب مبادئ الإنسانية
وحقوق الإنسان.
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