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المجموعة الفنية العربية تنظم وقفة تضامنية مع الأشقاء في غزة

10/18/2023 2:27:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






قال المدير العام للمجموعة الفنية العربية المهندس أميل الغوري إن الوقفة التي نفذتها المجموعة تضامنا مع الإخوة في فلسطين وغزة، خصوصا في ظل استمرار الاعتداءات الصهيونية على أشقائنا في غزة، وبخاصة بعد المجزرة في المستشفى المعمداني وراح ضحيتها أكثر من 500 شهيد.

وأضاف الغوري: وقفتنا هي رفض للاعتداءات ودعم لصمود أهلنا في فلسطين وللمقاومة، وأن الأردن وفلسطين في خندق واحد.

وتابع: وقفتنا تعبير عن الغضب والقهر لصمت العالم وتآمره، خصوصا الذين يدّعون أنهم أصحاب مبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.

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