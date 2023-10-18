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ارجاء جلسة النواب الطارئة حتى الرابعة عصرا

10/18/2023 2:27:06 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قرر مجلس النواب ارجاء جلسة النواب الطارئة التي كانت مقرة عند الساعة الواحدة ظهرا إلى الساعة الرابعة عصرا.

ويأتي تأخير الجلسة بسبب استمرار عقد جلسة مجلس الاعيان الخاصة بعدوان الاحتلال الإسرائيلي ومجازره بحق الفلسطينيين وقطاع غزة.

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