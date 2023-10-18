الصفدي: لن نسمح بتكرار مشاهد ١٩٤٨ و١٩٦٧

الصفدي في مقابلة مع "الجزيرة":

- الحرب على غزة عقاب جماعي وجريمة حرب على المجتمع الدولي وقفها.

- الموقف الرسمي والموقف الشعبي الأردني موقف واحد في المطالبة بوقف العدوان، وفي نصرة الشعب الفلسطيني.

- لن نسمح بتكرار مشاهد ١٩٤٨ و١٩٦٧،وتهجير الفلسطينيين جريمة حرب سنتصدى لها بكل إمكاناتنا.

- الأردن مستمر في العمل مع العالم كله لوقف الحرب وإنهاء الاحتلال.

- قرار عدم عقد القمة الرباعية اتخذ بالتنسيق مع مصر وفلسطين، وبعد الحديث مع أميركا.

- اتصالاتنا مع أميركا مستمرة، ولواشنطن دور في جهود وقف الحرب، وبعد ذلك في جهود إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام.

- القمة تعقد عند ضمان مخرجاتها.



أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي إدانة الأردن المجزرة التي تعرض لها، مساء أمس، المدنيون في مستشفى المعمداني في قطاع غزة الذي يواجهه حرباً إسرائيلية يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته إزاءها وإزاء ما تسبب من سفك للدماء، وما ترتكبه إسرائيل من جرائم حرب.



وقال الصفدي، في مقابلة مع قناة الجزيرة مساء أمس، إن موقف الأردن إزاء جريمة المستشفى عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني الذي قال إنها جريمة حرب نكراء لا يمكن السكوت عنها، والذي حذر من أن استمرار الحرب على غزة ستدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جداً ستجرها إلى كارثة لا تحمد عقباها، وطالب المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية.



وقال الصفدي إن الأردن بعد مجزرة المستشفى المعمداني وبعد التشاور مع الفلسطينيين والمصريين والحديث مع الولايات المتحدة قرر عدم استضافة القمة الرباعية التي كانت ستستضيفها المملكة اليوم، في ضوء عدم قدرتها الخروج بالقرارات المطلوبة لوقف الحرب، لافتاً إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان غادر الأردن إلى الضفة مساء أمس وقرر الغياب عن القمة أيضاً بعد وقوع جريمة المستشفى.



وأوضح أنه في ضوء كل ذلك كان التقييم أن القمة التي كان من المزمع عقدها في عمان لن تكون قادرة على اتخاذ قرار بوقف الحرب، "وهذا ما نريده ونعمل من أجله ونسعى إليه، وبعد التشاور مع أشقائنا في السلطة الوطنية الفلسطينية، في جمهورية مصر العربية، وبعد الحديث مع الولايات المتحدة قررنا عدم عقد القمة".



وقال الصفدي إن الأردن مستمر "في العمل مع الجميع، بحيث عندما تعقد هذه القمة تكون قادرة على أن تحقق ما هو مطلوب فوراً وهو وقف الحرب وإيصال الدعم الإنساني لأهل غزة ووقف هذه الكارثة الإنسانية التي لا يمكن أن تقبل".



وأوضح الصفدي في رد على سؤال "تشاورنا مع أشقائنا في مصر، وفي السلطة الوطنية الفلسطينية، وتحدثنا أيضاً مع الأمريكان ووصلنا إلى هذا القرار". وقال الصفدي أنه كان هناك حديث مع الولايات المتحدة حول قرار عدم استضافة القمة الأربعاء "وكان هنالك فهم لهذا القرار، وفي ضوء ما يجري ليس من مصلحة أحد عقد هذه القمة" في الوقت الحالي.



وقال الصفدي إن الحديث مع الولايات المتحدة مستمر حيث "نريد منها دوراً في وقف الحرب وأيضاً في إنهاء ما دفعنا إلى هاوية الصراع، وهو الاحتلال، وهو الوصول إلى عملية سلام حقيقية، ومستمرون في التشاور معهم، الحديث معهم، ومستمرون في العمل معهم ومع المجتمع الدولي كله ومع أشقائنا العرب حتى نصل إلى هذه الغاية".



وأضاف الصفدي "نحن في جهود مستمرة ومنطلقنا واضح أن هذه الحرب لن تجلب إلا الدمار، وعلى العالم كله أن يعرف أن استمرار هذه الحرب يعني كارثة إنسانية، ويعني خطر توسع هذه الحرب، وما هو مطلوب من العالم كله أن يلتزم القانون الدولي ويقارب منطقتنا بمعايير إنسانية وأخلاقية لا تميز وفق الجنسية أو الهوية".



وقال الأردن لن يسكت على "ما حدث في غزة، ولا يمكن إلا أن نستمر في هذه الجهود، ونحتاج أن نتحدث مع المجتمع الدولي وأن نقنعه بذلك لأن هذه هي الحقيقة، للمجتمع الدولي دور رئيس، والانخراط مع المجتمع الدولي هو السبيل لإيجاد الضغط المطلوب لوقف هذه الكارثة ووقف هذا العدوان".



وأشار الصفدي إلى جولة المحادثات التي أجراها جلالة الملك مع قادة المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا حيث كان الجهد منصب على حشد موقف دولي لوقف الحرب الكارثية "وقولنا كان واضحاً إن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه الحرب على غزة وفق المعايير الإنسانية دون تمييز على أساس الهوية أو على أساس الجنسية. وإن القانون الدولي يجب أن ينفذ".



وأضاف الصفدي إنه وفق القانون الدولي يعتبر الحرب وما ترتكبه إسرائيل عقوبة جماعية، "فالقانون الدولي يقول إن منع الغذاء والدواء عن المدنيين جريمة حرب، والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وملحقها الذي أقر في عام ١٩٧٧ أيضاً يقول إن تهجير الفلسطينيين من وطنهم جريمة حرب".



وقال الصفدي، في رد على سؤال أنه، واضح أن القرارات الإسرائيلية والتوجهات الإسرائيلية كلها ذاهبة باتجاه التصعيد.



وفي رد على سؤال حول الغضب الشعبي حول ما يجري في غزة وجريمة مستشفى المعمداني، قال الصفدي "لا يمكن لأي إنسان إلا أن يغضب على ما جرى، هذا الغضب يمكن أن يأخذنا باتجاه توسع الصراع، رأيتي الانعكاس في الضفة الغربية، في الأردن رأيتي مواطنيننا يعبرون عن الموقف الأردني الثابت في رفض ماجرى، رأيتي الانسجام بين الموقف الرسمي والموقف الشعبي في رفض هذه الحرب وإدانتها".



وأكد الصفدي أن "الموقف الرسمي الأردني والموقف الشعبي الأردني هو موقف واحد في المطالبة بوقف هذا العدوان، وفي نصرة الشعب الفلسطيني، وفي حماية المدنيين الفلسطينيين مما يتعرضون له من قتل ودمار".



وقال الصفدي إن ما جرى في غزة مساء أمس يحب أن يفرض على العالم كله موقفاً مختلفاً وأن يرفض الحرب. وأضاف "إن لم يكن العالم واضحاً في رفض هذه الحرب وإدانتها، فازدواجية المعايير والتمييز على أساس الجنسية والهوية يكون حقيقة، وهذا لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع".



وحذر الصفدي "لا نريد لهذه الحرب أن ترى حرباً عربية إسلامية مع الغرب، لذلك على الجميع أن يعيد تقييم مواقفه، على الجميع أن يدرك أن دعم إسرائيل في هذا العدوان الذي تجاوز كل الحدود لا ينسجم لا مع المعايير الإنسانية ولا مع القانون الدولي، ولا يصب أيضاً في مصلحة أمن واستقرار المنطقة".



وقال الصفدي "سنفعل كل ما باستطاعتنا للإسهام لوقف هذه الحرب، لكن كما تعلمين لسنا نحن وحدنا من يستطيع أن يصل إلى هذا القرار، لكن إذا لم تتوقف هذه الحرب فالعالم ذاهب باتجاه كارثة".



وأكد الصفدي أنه في الوقت الذي يعمل الأردن بلا انقطاع لوقف الحرب على غزة، "نعد لتقديم كل ما نستطيعه من مساعدات إنسانية،" وأضاف جلالة الملك حطت طائرته في عمان من جولته الأوروبية "وتوجه فوراً إلى اجتماع لمراجعة الاستعدادات لتقديم الدعم الإنساني لأشقائنا في فلسطين، بما في ذلك جسر جوي غير مسبوق لإيصال المساعدات للمستشفى الأردني الذي يعمل في غزة منذ العام ٢٠٠٩، و لنقل الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات الأردنية عندما يتاح ذلك".



وقال الصفدي "نعمل في كل الجهات، نعمل سياسياً، نعمل إنسانياً، نستعد لكل ما يجري، وإذا لم يوقف هذه العالم هذه الحرب فالمنطقة كلها ذاهبة باتجاه كارثة وخطر توسع هذه الحرب خطر حقيقي.



وفي رد على سؤال حول موضوع إخراج السكان من غزة الذي وصفه جلالة الملك عبدالله الثاني بأنه خط أحمر بالنسبة للأردن، قال الصفدي "أبلغنا العالم كله موقفنا من ذلك، تصريحات جلالة الملك كانت واضحة، موقفنا واضح، هذا خط أحمر، بالنسبة لنا في الأردن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن سيرى له الأردنيون حرباً، وبالتالي لن نسمح بذلك، سنتصدى لذلك، والدول العربية كلها في اجتماع وزراء الخارجية العرب أكدوا بأننا سنتصدى جماعياً لمثل هذه الخطوة، مصر موقفها واضح أيضاً في رفض ذلك."



وقال أيضاً عندما "نتحدث عن القانون الدولي الذي يجب أن يطبق على الجميع بمعيار واحد، تهجير السكان من وطنهم إلى بلد ثالث هو جريمة حرب حسب اتفاقية جنيف الرابعة، تهجير السكان في الأرض المحتلة من منطقة في هذه الأرض المحتلة إلى منطقة أخرى في الأرض المحتلة هو أيضاً جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الأول الملحق بها في العام ١٩٧٧، والمحكمة الدولية التي عقدت للنظر في جرائم يوغوسلافيا أيضاً قالت إن تهجير المواطنين من بلدهم أو من منطقة إلى منطقة أخرى محتلة هو أيضاً جريمة حرب."



وقال الصفدي "في ضوء كل ذلك، أخلاقياً، سياسياً، قانونياً هذا غير مقبول، وبالنسبة لنا في المملكة كما قال جلالة الملك هذا خط أحمر سنتصدى له."



وقال الصفدي "مشاهد ١٩٤٨، مشاهد ١٩٦٧ ما تزال حية في ذاكرة اللاجئين، في ذاكرة العرب، في ذاكرة الأردنيين وهذا مشهد سنتصدى له بكل إمكاناتنا، وسيكون من العار على العالم أن يسمح بأن يتكرر."





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