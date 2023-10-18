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إنقاذ الطفل تدين استهداف المدارس والمستشفيات في غزة

10/18/2023 2:27:05 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعربت مؤسسة "إنقاذ الطفل" عن استيائها الشديد إزاء الهجوم على مستشفى ومدرسة في غزة، والذي أسفر عن مقتل مئات من المدنيين، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل إنقاذ حياة الأطفال والمدنيين.

وتم استهداف مستشفى في وسط مدينة غزة مساء أمس، حيث تشير التقديرات الأولية إلى مقتل ما لا يقل عن 500 شخص، ويُتوقع زيادة هذا العدد، إذ تفيد التقارير بأن العديد من الجرحى هن نساء وأطفال كانوا يحتمون من القذائف الجوية. كما قتل ما لا يقل عن ستة أشخاص باستهداف مدرسة تابعة لـ "الأونروا" في مخيم اللاجئين بالمغازي وسط غزة.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ديالا الخمرة: "ندين وبشدة قصف المستشفيات والمدارس في غزة"، واصفة ذلك بأنه "استهداف للأطفال والمدنيين العزل".

وأضافت الخمرة: "يبقى الأطفال هم الحلقة الأضعف في الصراع، حيث تشير التقديرات إلى أنه خلال 11 يوما من الصراع خسرنا أرواح أكثر من 1000 طفل، أي أننا نخسر حياة طفل كل 15 دقيقة"، وهو رقم مرشح لزيادة كبيرة بعد قصف المستشفى المعمداني يوم أمس.

وتابعت: "مع كل غارة جوية وصاروخ ورصاصة يتم إطلاقها، يتضاءل شعور الأطفال بالأمان مرة أخرى، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على سلامتهم على المدى الطويل"، لافتة إلى أن العديد من العائلات والأطفال في الأردن فقدوا أهلهم وأقاربهم في غزة، في حين تعذر الاتصال مع الكثيرين.

من ناحيته، قال مدير إنقاذ الطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة جيسون لي إن "الحدث أسوأ ما توقعناه حيث نرى استهدافًا للمدارس والمستشفيات- أماكن الأمان والملاذ-. يجب حماية البنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس في جميع الأوقات".

وأضاف لي: "الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات التي يلجأ إليها الأطفال للمأوى، غير مقبولة بأي حال من الأحوال. هذه الحرب غير إنسانية وستؤدي إلى فوضى".

وإذ تدين "إنقاذ الطفل" هذه الهجمات بأشد العبارات وتدعو إلى احترام القانون الدولي وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الهجوم، فإنها تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري لإنقاذ حياة الأطفال، فبدون نهاية للقتال ووقف لإطلاق النار؛ يبقى مصير مئات الآلاف من حياة الأطفال مهددا بالخطر.

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية UNOCHA، تم استهداف 164 مرفقًا تعليميًا بوابل القصف الجوي، بما في ذلك ما لا يقل عن 20 مدرسة تابعة لـ"الأونروا"، اثنتان منها استُخدمتا كمأوى طارئ للنازحين، و140 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، تم تدمير واحدة منهم، كما تضرر مبنى جامعي بشكل كبير.

وتم تسجيل 49 هجومًا على الرعاية الصحية في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ما أدى إلى تضرر 25 مستشفى ومرفقًا طبيًا آخر، بما في ذلك سبعة مستشفيات. استدعى الإخلاء ثلاثة منها في شمال غزة (بيت حانون وحمد للتأهيل والدرة). وتسبب الضرر الشديد لمستشفى الكرامة في غزة بأن يكون خارج الخدمة نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمباني المجاورة وانهيارها نحوه.

يشار إلى أن "إنقاذ الطفل" تقدم خدمات ودعمًا أساسيًا للأطفال الفلسطينيين المتأثرين بالصراع المستمر منذ عام 1953. وكان فريق "إنقاذ الطفل" في الأراضي الفلسطينية يعمل على مدار الساعة، موفرًا إمدادات حيوية لدعم الأشخاص المحتاجين، ويعمل على العثور على وسائل لتقديم المساعدة إلى غزة.

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