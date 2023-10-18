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المحامون بردائهم الأسود: يا حمساوي يا حبيب اقصف اضرب تل ابيب (صور وفيديو)

10/18/2023 2:26:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انطلقت مسيرة للمحامين الأردنيين مرتدين روب المحاماة، من قصر العدل في منطقة العبدلي إلى مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، سيرا على الاقدام.

وتشهد عدة مناطق في العاصمة عمان والمحافظات اعتصامات ووقفات احتجاجية غاضبة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.

وقررت نقابة المحامين التوقف عن الترافع وقيد الدعاوى أمام كافة محاكم المملكة اليوم الأربعاء، احتجاجا على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكافة مواقف الدول والجهات الداعمة له واستنكارا للجريمة الصهيونية في المستشفى الأهلي المعمداني.


























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