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الجغبير: الصمت أمام جرائم الاحتلال في غزة تواطؤ مع الجلاد

10/18/2023 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أدان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، فتحي الجغبير، بأشد العبارات العملية الصهيونية البربرية التي استهدفت ساحة مستشفى المعمداني في غزة، واصفًا هذا الاعتداء بأنه يمثل قمة الوحشية والانتهاك لحقوق الإنسان.

وقال الجغبير: "إن مثل هذه الجرائم تؤكد أننا أمام عدو لا يميز بين المدنيين والأطفال، ولا بين المرضى والطاقم الطبي، وهو عدو لا يعترف بالقيم الإنسانية ولا بقواعد القانون الدولي الإنساني".

وأضاف: ما حدث في مستشفى المعمداني ليس فقط انتهاكًا للقانون الدولي، ولكنه يشوه صورة الإنسانية، ويعرض السلم والأمان الإقليمي للخطر.

وتابع: نحن، في غرفتي صناعة عمان والأردن، نقف بجانب أهلنا في غزة، وندعو المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا العنف الهمجي".

واستكمل الجغبير: نستنكر هذه الجريمة التي تمس قلب الإنسانية، ونؤكد أن الصمت أمام مثل هذه الأعمال يعد تواطؤًا مع الجلاد، ولا يمكن أن يظل العالم مكتوف الأيدي أمام هذا البربرية.

وزاد: "نقف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وندعم قراره بإلغاء القمة الرباعية مع الرئيس الأميركي، مؤكدين على أهمية وضع حد لهذا العنف والتعدي الصهيوني الغاشم".

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