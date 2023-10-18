النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة
التاريخ
10/18/2023 2:26:52 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
شارك المئات من أعضاء النقابات المهنية اليوم
الأربعاء، في وقفة داخل مجمع النقابات في عمان احتجاجًا على مجزرة المستشفى
المعمداني في غزة يوم أمس والتي راح ضحيتها مئات الشهداء، إلى جانب التضامن مع
أهالي القطاع.
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