Wednesday, 18 October 2023 10:26 GMT

النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة

10/18/2023 2:26:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



شارك المئات من أعضاء النقابات المهنية اليوم الأربعاء، في وقفة داخل مجمع النقابات في عمان احتجاجًا على مجزرة المستشفى المعمداني في غزة يوم أمس والتي راح ضحيتها مئات الشهداء، إلى جانب التضامن مع أهالي القطاع.

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