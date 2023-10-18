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أكثر من مليون دينار تبرعات غزة معا ننصرها حتى الثانية بعد الظهر

10/18/2023 2:26:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بلغت حصيلة التبرعات التي جُمعت حتى الساعة الثانية بعد الظهر، خلال اليوم المفتوح الذي أقامته اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، والمكونة من نقابة المهندسين ونقابة المقاولين، لصالح حملة "غزة معا ننصرها: الإيواء وإعادة الإعمار"، لدعم صمود أهلنا في غزة ضد العدوان الصهيوني، أكثر من مليون دينار، علما أن جمع التبرعات لصالح الحملة مستمر عبر أثير إذاعة حسنى اف ام 93.5 – 93.3 في عمان والوسط، و102.9 في إربد والشمال، خلال اليوم المفتوح حتى منتصف الليلة.

ويمكن التبرع للحملة من خلال الإيداع البنكي لحساب الحملة - البنك الإسلامي الأردني، رقم: 25304 - فرع الشميساني، وعبر رقم الآيبان: JO 86 JIBA0020000025304512400006 | سويفت كود: JIBAJOAM، إضافة إلى الدفع إلكترونيا من خلال موقع نقابة المهندسين عبر الرابط التالي: ، وإيداع التبرعات لدى جميع فروع مشربش للصرافة، أبو شيخة للصرافة، العلاونة للصرافة، شركة زمزم للصرافة، لصالح حملة "غزة معا ننصرها إيواء وإعمار"، إضافة إلى إمكانية التبرع عبر المحافظ الإلكترونية وخدمة CliQ على محفظة النقابة عبر زين كاش JEAGAZA.

كما يمكن التبرع للحملة من خلال إيداع التبرع في مجمع النقابات المهنية أو في أي فرع من فروع نقابة المهندسين أو نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنية في كافة المحافظات لصالح حملة "غزة معا ننصرها".

MENAFN18102023000072011014ID1107266102

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