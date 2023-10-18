Wednesday, 18 October 2023 10:26 GMT

مصدر أمني مسؤول للغد: المشاركة سيرا على الاقدام مسموحة بمحيط السفارة

10/18/2023 2:26:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا






صرح مصدر أمني مسؤول عن فتح الطريق أمام المواطنين للمشاركة في المسيرات مع منعها أمام المركبات في محيط السفارة "الإسرائيلية".

وقال المصدر لـ"الغد" إن قوات الأمن موجودة لحماية المواطنين والسماح لهم بالتعبير عن رأيهم بحرية.

ويتواجد حاليا آلاف المتظاهرين في محيط سفارة العدو، فيمايتوافد المئات للانضمام للجموع الغاضبة.

المشهد حول السفارة ينقسم إلى ثلاث مجموعات من المتظاهرين، تفصل بينهم قوات من الدرك والأمن العام لمنع تجمعهم في مكان واحد، إلا أن الجموع يحاولون الاقتراب من السفارة كما حصل ليلة أمس.

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