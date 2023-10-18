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اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تطالب بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل

10/18/2023 2:26:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدرت اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة في الأردن بيانا اليوم الأربعاء، حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة.

وتاليا نص البيان:

"يا ابناء شعبنا العربي الأردني الحر الأبي لقد اقدم العدو الصهيوني يوم امس على ارتكاب مجزرة مروعة بحق أبناء شعبنا العربي الفلسطيني في قطاع غزة الصامد المجاهد و تحديدا في المستشفى المعمداني راح ضحيتها أكثر من ألف و مائة شهيد من الأطفال و النساء و الشيوخ الكبار الذين قضوا نحبهم بنيران الغدر و الإرهاب الإجرامي للعصابات الامريكية الصهيونية والدول الداعمة للاحتلال.

ونحن في اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / الاردن إذ نشجب ونستنكر وندين هذه الجريمة الوحشية النكراء التي سبقتها الكثير من المجازر الصهيونية بحق الشعب العربي الفلسطيني على مدى التاريخ بالمساندة الكاملة من قبل الاستعمار وادواته فإننا ندعو جماهير شعبنا العربي الأردني الحر الأبي للاستمرار في التعبير عن غضبها ورفضها لهذا العمل الإرهابي الصهيوني الخسيس الجبان بكافة الوسائل والسبل الممكنة. ليعلم القاصي والداني أن شعبنا في اردن العروبة والآباء يقف على قلب رجل واحد خلف مقاومة شعبنا العربي الفلسطيني الباسلة، و ندعو من هنا الجهات الرسمية والسلطات الاردنية إلى التجاوب مع نبض الشارع الأردني المتقد عنفوانا وثورة وغضبا وقطع العلاقات الديبلوماسية مع الكيان الصهيوني الغاصب و إلغاء معاهدة وادي عربة فورا على وجه السرعة قبل أن يحدث ما لا يحمد عقباه، كما ندعو أبناء شعبنا العربي الأردني إلى الحداد العام على ارواح شهداء الأمة العربية و فلسطين الحبيبة السليبة الذين ارتقوا إلى علياء المجد والخلود في المذبحة الصهيونية الامريكية المروعة.

نطالب الجهات الرسمية بعدم استقبال أي شخصية دبلوماسية أمريكية او صهيونية وفتح المعابر لإيصال المساعدات بكل اشكالها الى شعبنا المحتل المقاوم في غزة والضفة الغربية واستقبال الجرحى ومعالجتهم.

عاشت فلسطين حرة عربية من نهرها إلى بحرها

عاش الاردن سندا وظهيرا لمقاومة شعبنا الباسل في فلسطين

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والخزي والعار لأعدائنا الصهاينة".

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