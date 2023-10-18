الخصاونة: صدى ألم الفلسطينيين يتردد في نفوس الأردنيين (فيديو)

MENAFN - Alghad Newspaper) جهاد المنسي

قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة من على منصة مجلس النواب إنّ الأردن لن يسمح وسيتصدى لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث سنقف بكل قوة وثبات أمام هذه المحاولات والسيناريوهات.

وأضاف الخصاونة بعد يوم من عدوان إسرائيلي جديد أدى إلى استشهاد وإصابة المئات في مستشفى المعمداني، أن مكان الشعب الفلسطيني على ترابهم سواء في غزة أو الضفة الغربية، حيث إنّ رسالة الأردن في هذا الاتجاه كانت وستظل واضحة لكل من يعنيه الأمر.



وتابع بالقول أن الأردن يعتبر أي محاولة لتهجير الفلسطنيينين في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطا أحمرَ أردنيا وعربيا دونه خرق القتاد، وأنه واهم من يعتقد أن مجزرة الأمس (المستشفى المعمداني) وغيرها والحصار ومنع الغذاء والدواء عن أبناء الشعب الفلسطيني وقتل المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ على قسوتها وافتقارها إلى أدنى القيم الإنسانية والأخلاقية وخرقها للقانون الدولي والإنساني يمكن أن تكسر أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكّد أن الشعب الفلسطيني ثابت وصامد على أرضه وتضحياته جسيمه لنيل حقوقهم الوطنية المشروعة كاملة، وإنّ مجزرة المستشفى المعمداني النَّكراء يندى لها جبين كلّ من يملك ذرَّة من الإنسانيَّة والضَّمير، مبينا أن الأردن مستمر بدوره الكبير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي من أجل حماية الشعب الفلسطيني ومن أجل توفير كل الدعم والإسناد له.



وأشار إلى أن تعزيز والحفاظ على المنعة الداخلية سيمكن الأردن من المضي قدما في إسناد القضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز صمودهم وثباتهم على أرضهم حتى نيل حقوقهم المشروعة على ترابهم الوطني وفي مقدمتها حقهم بإقامتهم الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة الكاملة والناجزة.



وأكّد أن الأردن الأقرب لفلسطين وسنظل، ولن نقبل بأقل من وقف الاعتداءات عليها ومحاسبة من قام بهذه الاعتداءات ومد أشقائنا الفلسطينيين بالإسناد حتى نيل حقوقهم المشروعة كاملة فهذا ثابت أردني هاشمي لم يتغير، ولن يتزعزع حتى يرث الله الأرض وما عليها.



ولفت الخصاونة إلى أن فلسطين ستبقى بوصلة الأردن وتاجها القدس هذا ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني وكلنا صف واحد خلف قيادته، قائلا: "نفخر بأنّ موقفنا جميعاً، وفي مقدّمتنا جلالة الملك عبدالله الثاني وأبناء الشعب الأردني، متقدّمٌ على العالم كله في نُصرةِ الأشقاء الفلسطينيين، أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي تجاوز كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية".



وقال الخصاونة، إنّ الأردن متمسك بالوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية ونذود عنها بالمهج والأرواح في القدس والدفاع عنها ورعايتها والتي ينهض بها جلالة الملك عبدالله بكل أمانة وشرف ومسؤولية واقتدار.



وأشار إلى أن الأردن لم يدخر ولن ندخر جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم الإنساني والطبي للأشقاء الفلسطينيين.



وأكّد الخصاونة أن المستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة الذي تشغله طواقم القوات المسلحة الأردنية جيشنا الباسل في غزة يواصل واجبه المشرف في تضميد جراح الأشقاء هناك، وسيستمر في مواصلة هذه الخدمات.



وبين أن الأردن سيمد المستشفى الميداني في غزة بجسر جوي من الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية لإيصالها إليهم في أقرب فرصة.



ورفض التحريض على الجيش العربي والأجهزة الأمنية في التجمعات والمظاهرات السلمية، ويؤشر بالقول أن العدو هو مواجهة الجيش العربي، ووجه الخصاونة لاولئك بالقول "فشر"، فهذا الجيش ومرتبات الامن العام تحمي الأردن ليظل متماسكا قادرا أن يصد عن فلسطين واهلها الأذى إلى أن يتحق الطموح والحق الفلسطيني المشروع، و"ليخسأ كل من حاول أن يدق اسفين بين الشعب والاحزاب ومكونات الدولة بكل اطيافها، أولئك ظلاميين وخفافيش ظلام يريدون حرف البوصلة على فلسطين، وهذا بعيد عن شاربهم ونحذر منهم".

#الأردن #طوفان_الأقصى #غزة_الآن #غزة_تحت_القصف #التلفزيون_الأردني twitter/s0CBZmovEJ

- Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) October 18, 2023