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ملتقى نشميات معان: ندين جرائم العدو الصهيوني

10/18/2023 2:26:47 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يقف ملتقى نشميات معان جنبا الى جنب مع كافة القوى السياسية والحزبية ومع مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى رفض واستنكار وشجب باشد العبارات الجرائم الاسرائيلية على اهلنا في غزة هاشم، مؤكداً ان العدوان الصهيونى الغاشم على المستشفى المعمداني في غزة بالمجزرة المروعة التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية والذي يمارسة الاحتلال الاسرائيلي الارهابي بابشع انواع الاجرام الممنهج بحق ابناء غزة من ابادة وتدمير وتهجير يحاول من خلاله توسيع رقعة احتلاله لارض الفلسطين.

وبين الملتقى في بيان له وعلى لسان رئيسته المهندسة عاهدة كريشان ان "ما ارتكبه الاحتلال الاسرائيلي من اجرام في المستشفى المعمداني في غزة جريمة ابادة جماعية تهتز لها الضمائر التي اندثرت امام فظاعة الارتكابات الصهيونية في الوقت الذي يشجع فيه المجتمع الدولي بسياساته المنحازة الى الظالم والجلاد وما رفع من شهية العدوان وهمجيته وهو يتعارض مع أبسط الحقوق الإنسانية في العيش بسلام ويتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان و إن هذه الجريمة سوف تبقى وصمة عار على جبين الإنسانية الى ابد الدهور.

اننا في الأردن قيادة وحكومة وقوى سياسية وحزبية وشعب نرفض ما يجري في غزة وندعم اخواننا هناك بكل ما نملك دماء ومالا ولكننا نرفض وبشدة تهجيرهم من أرض آبائهم وأجدادهم ولن نقبل ذلك مهما كلفنا الأمر كما عبّر عن ذلك جلالة الملك في كل لقاءاته الأخيرة.

حفظ الله أهلنا في غزة هاشم وعموم فلسطين الحبيبة ودعاؤنا لهم بأن يجبر الله خاطرهم ويربط على قلوبهم وينصرهم على عدوهم ، ودعاؤنا إلى العلي القدير المجيب بأن يحفظ الأردن قيادة هاشمية ما انفكت يوما عن دينها وعروبتها ونجدتها لكل مستجير حتى غدت وطن المهاجرين والانصار والكبرياء والمجد رغم ضعف الموارد والامكانات.

واحفظ اللهم الأردنيين الشرفاء الذين ما توانوا يوما في نصرة كل أخ عربي واحفظ اللهم جيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية وكن مددا لهم .

MENAFN18102023000072011014ID1107266095

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