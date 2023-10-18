10 آلاف متظاهر حول السفارة الإسرائيلية في عمان

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا
أكد مصدر أمني مسؤول أن عدد المتظاهرين في محيط السفارة الاسرائيلية يزيد عن 10 آلاف حاليا.
ويشهد محيط السفارة حاليا توترا وأجواء مشحونة في ظل محاولة المتظاهرين التقدم نحو مبنى السفارة الذي يبعد عن مكان تجمعهم أقل من 2 كيلو متر.
وبدأ متظاهرون يتوافدون إلى محيط السفارة منذ ظهر اليوم، للتضامن مع غزة والتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال.
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