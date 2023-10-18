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10 آلاف متظاهر حول السفارة الإسرائيلية في عمان

10/18/2023 2:26:46 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حمزة دعنا






أكد مصدر أمني مسؤول أن عدد المتظاهرين في محيط السفارة الاسرائيلية يزيد عن 10 آلاف حاليا.

ويشهد محيط السفارة حاليا توترا وأجواء مشحونة في ظل محاولة المتظاهرين التقدم نحو مبنى السفارة الذي يبعد عن مكان تجمعهم أقل من 2 كيلو متر.

وبدأ متظاهرون يتوافدون إلى محيط السفارة منذ ظهر اليوم، للتضامن مع غزة والتنديد بالمجازر الوحشية التي يرتكبها الاحتلال.

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