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الملك يدعو إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على غزة

10/18/2023 2:26:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، تم خلاله بحث آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة.
ودعا جلالته إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة، مجددا التحذير بأن هذه الحرب قد دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا يحمد عقباها.

وأعاد جلالة الملك التأكيد على إدانة الأردن للمجزرة البشعة التي استهدفت مستشفى المعمداني في غزة، مبينا أن على المجتمع الدولي حماية المدنيين ووضع حد لهذه الحرب.

وأشار جلالته إلى ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية وإمدادات الغذاء والوقود والكهرباء والمياه إلى غزة.

كما، بحث جلالة الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، الأوضاع المتدهورة في غزة.

وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية للوقف الفوري للحرب على غزة، والتي دخلت مرحلة خطيرة قد تجر المنطقة والعالم إلى كارثة.

وحذر جلالته من الاستمرار في استهداف المدنيين الأبرياء العزل، مجددا التأكيد على أن قصف مستشفى المعمداني في غزة أمس جريمة حرب بشعة.

ولفت جلالة الملك إلى أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية في غزة، وإيصال المساعدات الطبية والإغاثية للقطاع.

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