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الأمن العام: تعاملنا مع أعمال شغب وحرق ممتلكات في منطقة الرابية - فيديو

10/18/2023 2:26:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



- نأسف لإصابة عدد من رجال الأمن العام الذين نقلوا لتلقي العلاج
- وندعو الجميع للالتزام بالقانون وتعليمات رجال الأمن الموجودين لحمايتهم وضمان حقهم بالتعبير عن رأيهم بكل حرية


قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ عددا من الاشخاص في منطقة الرابية قاموا اليوم بأعمال شغب وحرق والحاق أضرار مادية بعد ان غادروا المكان المخصص للفاعلية المقررة وحاولوا اللجوء لاحد الشوارع الفرعية الخلفية من أجل محاولة الوصول للسفارة مستخدمين الحجارة والزجاجات الحارقة.

وأهاب الناطق الاعلامي بالجميع التزام القانون والتعليمات الأمنية والتعاون مع رجال الامن العام الموجودين بالميدان لحمايتهم وتأمين تعبيرهم السلمي عن ارائهم ، مقدماً شديد الأسف لتعرض عدد من رجال الامن العام للاصابة اثناء تعاملهم مع الشغب والخروج عن القانون، مؤكدا انه تم اسعافهم للمستشفى لتلقي العلاج وهم بحالات صحية مستقرة .



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