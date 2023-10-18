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التربية: دوام المدارس غدا كالمعتاد

10/18/2023 2:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم د. أحمد المساعفة، أن دوام المدارس ليوم غد الخميس سيكون كالمعتاد، وأن الدوام سيكون في جميع القطاعات التعليمية.

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