التربية: دوام المدارس غدا كالمعتاد
التاريخ
10/18/2023 2:26:42 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم د. أحمد المساعفة، أن دوام المدارس ليوم غد الخميس سيكون كالمعتاد، وأن الدوام سيكون في جميع القطاعات التعليمية.
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