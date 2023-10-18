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الأمن: ما زلنا نتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية

10/18/2023 2:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قالت مديرية الأمن العام إنها ما تزال تتعامل مع مثيري الشغب في منطقة الرابية بعمان.

وأضافت أن الأمن يعمل وفق أعلى درجات ضبط النفس، لكن سيتم التعامل مع مثيري الشغب وفقا لأحكام القانون.

وجددت مديرية الأمن العام التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات.

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