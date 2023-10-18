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الدويك عن غزة: معالم الأوبئة تظهر على السطح

10/18/2023 2:26:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
غادة الشيخ






حذر المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور عمّار الدويك، من أن العالم وخلال الـ24 ساعة المقبلة سوف يصحو على كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.

ونوه الدويك في مداخلة عبر الفيديو خلال مؤتمر تحالف "همم" لمؤسسات المجتمع المدني الذي عقد يوم أمس تحت عنوان "الحرية والحق والعدالة لفلسطين"، إلى أنه ومن جراء تكدس حوالي 500 ألف نازح إلى مراكز الإيواء منذ العدوان الصهيوني على غزة، بدأت معالم الأوبئة تظهر على السطح، ليس سببها تكدس النازحين فقط بل صعوبة إخراج جثامين شهداء من تحت الركام أيضاً.

وقال: "إذا لم تفتح الممرات الإنسانية في غزة خلال 24 ساعة فإن العالم سيصحو على كارثة لم يسبق لها مثيل"، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية أرواح وصحة الفلسطينيين في غزة.

ووصف الدويك الموقف الدولي إزاء ما يحدث من جرائم صهيونية على غزة منذ 12 يوماً بالموقف المشين، مشددا على أنه لا يمكن إنقاذ الحالة الإنسانية المهلكة في غزة إلا من خلال وقف الحرب وليس فقط تأمين الممرات الإنسانية.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية فقدت مصداقيتها وخسرت اختبارها، لافتاً إلى أن المنظمات الحقوقية في فلسطين أرسلت منذ أسبوع رسالة إلى مدعي عام المحكمة تطالبه فقط بإدلاء تصريح، وقوبلت الرسالة بالصمت.

وكشف أن صمت المجتمع الدولي لجرائم الاحتلال الصهيوني، منح الاحتلال الضوء الأخضر لممارسة المزيد من العنجهي،ة إذ هناك معلومات تفيد بتسليح 27 ألف مستوطن في أراضي الضفة الغربية يخضعون لتحريض على الفلسطينيين، إضافة إلى قيام الاحتلال بحملة اعتقالات وساعة في الضفة لم يتم التمكن من حصرها حتى الآن، فضلاً عن أخبار تتحدث عن انتهاكات كبيرة يتعرض لها الأسرى في المعتقلات الصهيونية، من بينها قطع الكهرباء وتكدس المعتقلين في زنازين ضيقة.

وختم الدويك حديثه قائلا: "نعول على المجتمع المدني العربي والدولي وعلى الضمائر الحية لوقف نزيف جرائم الاحتلال على غزة"، مشيداً بالموقفين الرسميين الأردني والمصري، وأضاف: "نبشركم أن الصمود في غزة صمود أسطوري".

واستعرض مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة من خلال مداخلة عبر الفيديو، خطورة وضع النازحين منذ بدء العدوان الأخير في مراكز الإيواء في غزة، مشيرا إلى أن هناك أكثر من مليون نازح موزع على مراكز إيواء ومنازل، وقامت قوات الاحتلال باستهداف منازل أوت نازحين، ما أدى إلى استشهاد المئات منهم.

وبين أن الإمكانيات شبه مدعومة لمساندة النازحين، رغم كل محاولات فرق التطوع لمساعدتهم، واصفاً هذه المهام بالمهمة المستحيلة، في ظل انقطاع المياه وصعوبة توصيلها للنازحين، لافتا إلى أن المعاناة العظمى هي بالنسبة للنساء والأطفال وذوي الإعاقة، محذرا من أن مصابي السرطان في خطر شديد.

وختم حديثه بقوله: "نعم هناك مجتمع متكافل في غزة لكنه يحتاج إلى دعمه مثل فتح الممرات الإنسانية"، محذرا من استغلال الاحتلال لصمت المجتمع الدولي الذي يسهل عليه ارتكاب المزيد من المجازر في غزة.

وفي كلمتها خلال المؤتمر، بينت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" هبة زيادين، أن المنظمة وثقت العديد مما ارتكبه الاحتلال الصهيوني من مخالفات حقوقية في حربه الحالية على غزة، لافتة إلى أن المنظمة تأكدت من استخدام الاحتلال للفسفور الأبيض في كل من غزة ولبنان.

واعتبرت المنظمة أن قرار وقف إمداد قطاع غزة بالماء والكهرباء قرار كارثي واصفة الحرب الواقعة على غزة بجريمة حرب، فضلا عن إدانة المنظمة لسياسات التهجير القسري.

وبينت زيادين أن رايتس ووتش تنظر إلى ما يحدث في غزة بقمع ممنهج على الفلسطينيين هناك من قبل الاحتلال الاسرائيلي والذي تمارسه منذ 16 عاما بفرضها حصار ساحق على القطاع، مشيرة إلى أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم التمييز العنصري والاضطهاد.

ونوهت إلى أن رايتس ووتش ما تزال توجه نداءات تحث فيها الدول لإنهاء الحصار غير القانوني على غزة، ووقف دوامات العنف، والضغط لوصول المساعدات دون عوائق، وعلى الحكومات الأجنبية التي تعهدت مؤخرا بتمويل إسرائيل أن تعلق تمويلها إذا استمرت إسرائيل بالانتهاكات التي تمارسها على غزة.

وختمت زيادين بقولها: "هزني دعوات الانتقام والتحريض التي دعت اليها إسرائيل دون خجل للمارسة العقاب على أهالي غزة ومحو أجيال كاملة فيها، وهذا يجب أن يؤخذ على محمل الجد"!.

فيما تلت منسقة تحالف "همم" هديل عبد العزيز موقف مؤسسات المجتمع المدني في الأردن ال 11 التابعة للتحالف إزاء العدوان الوحشي على غزة، وقالت: "نطالب بالوقف الفوري للعدوان وفتح ممرات امنة لايصال المساعدات ووقف دعوات التهجير ودعوة المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جاد ومساءلة شركات الانترنت لمًا تمارسه من سياسات تنتهك حرية التعبير وتحمي السردية الاسرائيلية وطالبة الحكومة لوقف كافة اشكال التطبيع السياسي والاقتصادي".

وأضافت: "نؤكد ان نضال مؤسسات المجتمع المدني لا ينفصل عن مطالب شعوبها وستكون في مقدمة من يعملون في الدفاع عن حرية الانسان ونؤمن في حق الشعوب في مقاومة الاحتلال ونرفض المعايير المزوجة بالاخص اميركا والاتحاد الاوروبي والتي تتعامل بانتقائية واسرئيل دولة احتلال ونظان فصل عنصري يجب ان يخضع للمساءلة وعدم الافلات من العقاب".



وأضافت: "لا نتردد بالقول ان الاحتلال يمارس جرائم انسانية والعدوان شمل اطباء مسعفين وصحافيين لا تتوقف آلة الحرب على ارتكاب ذبائح فضلا عن جريمة التطهير العرقي"، مستهجنة تجاهل الحكومات الغربية وتجاهل اتفاقيات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن "همم" ترى أن ما يقوم به الاحتلال تتوافر فيه كل أركان جرائم الابادة الجماعية وفق تعريف المحكمة الجنائية الدولية.




وقال عضو "همم" نضال منصور "اننا ندافع عن عمان وكل عاصمة اسرائيلية ندافع عن فلسطين يمارس كل اشكال الابادة بدم بارد، نعلن موقفنا اننا في خندق عن المدافعين عن اوطانهم وحقوقهم فحقوق الانسان لا تتجزأ، ومؤسسات المجتمع المدني ليست محايدة وترفض الموقف الغربي المنحاز للاحتلال وتنظر باستياء بالغ للمعايير المزودجة مع قضايا حقوق الفلسطينيين وغضها النظر عن الابادة".



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